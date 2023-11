One Piece: data di inizio ufficiale dell’arco dell’Isola del Futuro nell’anime

L’anime di One Piece ha mostrato anche sul piccolo schermo le fasi principali e finale dell’arco narrativo di Wano. E con il passare degli episodi, l’anime si sta già preparando per l’inizio dell’arco narrativo dell’Isola del Futuro. L’arco di Wano è molto vicino ai quattro anni da quando ha debuttato nell’anime, e Rufy e la sua ciurma stanno iniziando a informarsi su tutto quello che è accaduto al di fuori di Wano da quando sono arrivati ​​su questa terra. E proprio come i protagonisti della serie, anche i fan potranno scoprire finalmente novità incredibili che il manga ha già rivelato.

L’anime di One Piece si sta preparando e dare il via all’arco narrativo dell’Isola del Futuro, anche noto come Egghead. Non a caso si tratta del nome dell’isola di Egghead e pare che il nuovo arco narrativo inizierà con l’episodio 1086 che andrà in onda il 3 dicembre in Giappone. Essendo a novembre, significa che non passerà molto tempo prima che inizi la Saga Finale. Al momento l’adattamento di Toei Animation si sta riportando sul piccolo schermo alcuni volti nuovi, anche se noti. Dopo tanti anni di narrazione degli scontri di Wano, One Piece ha riportato dopo diverso tempo nell’anime Shanks. L’Imperatore del mare ha rivelato di voler rivendicare il grande tesoro ed è anche entrato in azione anche se non fisicamente.

Infatti dopo la fine delle ostilità, il nome di Rufy ha riecheggiato pesantemente in tutto il mondo, in quanto colui che ha sconfitto Kadio. Quindi la Marina si è mobilitata con l’ammiraglio Ryukugyu che ha raggiunto Wano per la testa del figlio di Dragon. Ma a fermarlo ci hanno provato i foderi Rossi, Yamato e Momonosuke. L’ammiraglio però ha rivelato di essere molto forte, così Shanks ha attivato il suo haki a distanza mettendo fine a tutto.

L’arco narrativo dell’Isola del Futuro è chiaramente importantissimo per la serie shonen, in quanto si tratta dell’arco narrativo che concluderà definitivamente l’avventura di Rufy dopo oltre 20 anni. Questo arco è al momento in corso nel manga e ha già rivelato alcuni degli eventi e dei segreti più sconvolgenti di One Piece, tenuti nascosti da molto tempo.

