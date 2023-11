Dragon Ball Super si appresta a chiudere la saga “Super Hero” che ha adattato gli eventi con al centro Cell Max visti nell’ultimo lungometraggio distribuito da Toei. Dopo 8 anni anche il manga raggiunge un importante traguardo con il capitolo 100, chiudendo la tanto discussa saga con al centro le nuove forme di Gohan e Piccolo.

Con la pubblicazione del capitolo 99 l’arco narrativo in questione ha visto il suo culmine, visto che si conclude con Gohan Beast che prepara l’attacco finale volto a distruggere ancora una volta Cell, questa volta presentato nella sua versione “Max” da Toriyama e Toyotaro. Il capitolo 100 di Dragon Ball Super è in arrivo e V-Jump ha confermato che uscirà con una pagina a colori celebrativa.

Sicuramente al Jump Festa saranno rivelati alcuni dettagli per la prossima saga ma molto probabilmente è stata preparato il terreno per l’inserimento di Black Freezer, al momento un villain imbattibile. Non è la prima volta che il futuro del manga di Dragon Ball Super viene discusso durante l’evento e quindi la fine di questa saga potrebbe offrire nuovi dettagli già all’interno del prossimo numero di V-Jump, per poi ampliare il discorso al Jump Festa.

Dragon Ball Super 100: quali sorprese riserverà il capitolo?

Con il capitolo 100 potrebbe esserci alcune pagine finali che anticipano la prossima saga? Il 99 si chiude con Gohan Beast che carica il colpo finale, quindi le pagine finali della saga “Super Hero” sono poche da narrare, salvo sorprese. Quindi il prossimo capitolo potrebbe già offrire qualche indizio sui prossimi eventi, magari anticipando qualcosa proprio con la pagina a colori.

Oltre il manga l’anno prossimo si festeggiano i 40 anni del manga con la nuova serie animata “Dragon Ball Daima”, che mette al centro i protagonisti del franchise in una versione più “ristretta” visto che torneranno bambini tutti per qualche motivo poco conosciuto.

Fonte Comic Book