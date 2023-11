Dragon Ball Super 99 è pronto al suo debutto il 20 novembre su Manga Plus e gli spoiler ufficiali hanno mostrato che Cell Max dovrà vedersela con Orange Piccolo, oltre che con Gohan Beast. Dopo tanti capitoli il figlio di Goku mostra tutta la sua potenza, mostrando ai lettori la sua nuova e potente forma, capace di porlo ancora una volta come il Saiyan più forte di sempre.

Oltre i nuovi spoiler sono stati condivisi dei leak con al centro il capitolo “100” che a quanto pare concluderà la saga tratta dal lungometraggio animato della Toei Animation, che ha reso canoniche alcune cose molto importanti inserite nella timeline ufficiale del manga. Oltre le nuove forma di Gohan e Piccolo troviamo anche Dr. Hedo, i Gamma e ovviamente tutti gli eventi legati a questa saga, compreso Cell Max.

Tramite @DbsHype leggiamo questa succulenta anticipazione: “Dragon Ball Super Capitolo 99 Termina con Gohan Beast che sta per sparare con il Special Beam Canon verso Cell! La saga di “Super Hero” si conclude con il capitolo 100!” In effetti sappiamo benissimo gli eventi conclusivi del lungometraggio animato e l’arma finale con cui Gohan sconfigge Cell è proprio quella citata.

Dragon Ball Super: il capitolo 100 concluderà la saga “Super Hero”

Dragon Ball Super Chapter 99 Ends with Gohan Beast who’s about to shoot Special Beam Canon! Super Hero Arc concludes with Chapter 100! pic.twitter.com/rtdyrephhV — Hype (@DbsHype) November 16, 2023

Quindi se il capitolo 99 di Dragon Ball Super si conclude in questo modo, per forza di cose il 100 chiuderà questa tanto discussa saga, per molti ritenuta inutile perché semplicemente adatta gli eventi già visti nel film con qualche piccola modifica. Ovviamente tale arco è stato raccontato nel manga per rendere canoniche le forme di Piccolo e Gohan, dove quest’ultimo insieme a Broly potrebbe essere l’arma vincente per affrontare Black Freezer, villain presentato nuovamente alla fine della saga di Granolah.

Come accennato il capitolo è previsto il 20 novembre su Manga Plus, mentre il 100 potenzialmente 1 mese dopo come sempre, quindi a dicembre lasciando gennaio come data papabile per l’inizio della nuova saga.

Fonte Twitter