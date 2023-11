Spy x Family: CODE WHITE: svelato il primo trailer sui personaggi del film

Spy x Family ha riscosso un forte successo l’anno scorso quando ha debuttato sul piccolo schermo con la prima stagione dell’anime. L’adattamento anime di CloverWorks e di Studio Wit ha talmente coinvolto i fan, da confermare non solo una seconda stagione ma anche il primo lungometraggio di sempre. La seconda stagione ha debuttato a ottobre ed è attualmente in corso. Mentre il film farà il suo debutto in Giappone il 22 dicembre.

Si intitolerà Spy x Family: CODE WHITE e con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo trailer che rivela anticipa ai fan cosa aspettarsi dai personaggi nel film. Anche il 2023 sarà un anno molto importante e sicuramente i fan non vorranno perdersi questa grossa novità per la serie di Tatsuya Endo.

Ricordiamo che il lungometraggio non adatterà nessun arco narrativo del manga, in quanto offrirà ai fan una storia completamente originale. E, come ormai accade sempre in progetti come questi, Tatsuya Endo ha preso attivamente parte al film occupandosi del design dei personaggi e della supervisione della sceneggiatura.

Come già accaduto nella prima e nella seconda stagione, il film di Spy x Family vedrà la collaborazione di dei importanti studi di animazione. Parliamo di CloverWorks e Studio Wit. Il primo è famoso per la serie anime di The Promised Neverland e Fairy Tail, mentre il secondo ha realizzato le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti e della prima stagione di Ranking of Kings.

Mentre il film uscirà nei cinema giapponesi il mese prossimo, tutti i fan delle avventure della Famiglia Forger dovranno aspettare il 2024. Spy x Family: CODE WHITE sarà disponibile su Crunchyroll e ancora una volta i fan potranno assistere alle vicende di Loid, spia professionista e di Yor, sicario freddissimo che nascondono vicendevolmente i loro segreti per fingere al meglio di essere una doppia felice e quindi una famiglia perfetta. Tuttavia i due adulti si occupano della loro figlia adottiva, Anya, che è una telepate. Quindi conosce entrambi i loro segreti a loro insaputa.

Il film vedrà Loid avere del tempo libero in quanto sarà sostituito nell’Operazione Strix. Così decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy preparando il pasto preferito del preside per impedire la sua sostituzione.

