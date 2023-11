Jujutsu Kaisen: MAPPA fa chiarezza sullo slittamento dell’episodio 18

Jujutsu Kaisen ha recentemente fatto notizia per via delle diverse dichiarazioni degli animatori circa le condizioni di lavoro imposte da MAPPA. Dopo il suo atteso ritorno sul piccolo schermo, l’anime continua a riscuotere un enorme successo, ma ultimamente la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta attraversando un periodo difficile. Molti fan dell’anime sono sconvolti per il fatto che la seconda stagione non si sia ancora fermata. Soprattutto hanno potuto assistere ai momenti più violenti dell’arco dell’incidente di Shibuya e alla devastazione che ha comportato. Con il presente articolo vogliamo riportare che MAPPA ha fatto chiarezza sullo slittamento o meno dell’episodio 18 della seconda stagione.

Le illustrazioni di quest’ultima stagione sono sbalorditive. Queste hanno narrato alla perfezione gli sforzi e i pericolo gli stregoni protagonisti hanno corso per respingere le innumerevoli minacce liberate sulla città di Shibuya. Questo è accaduto dopo il confinamento di Gojo per mano di Geto, che ha messo fuori da giochi il personaggio più potente della serie. Di conseguenza si è riversata un’ondata di stregoni malvagi mentre Geto, Mahito e il resto della squadra, tentavano di trarre vantaggio dal caos.

Nell’ultimo episodio, gli spettatori dell’anime hanno potuto vedere uno scontro sconvolgente tra Sukuna e Mahoraga, che ha provocato la morte di numerosi civili innocenti e provocato un crollo psicologico in Yuji Itadori.

Il prossimo episodio di Jujutsu Kaisen arriverà puntuale in Giappone e andrà regolarmente in onda giovedì 23 novembre. Ma la distribuzione su alcuni servizi di streaming slitterà a venerdì 24 novembre. Si attende ancora una dichiarazione ufficiale circa il fatto se questo significhi o meno uno slittamento dell’episodio 18 su Crunchyroll. Ogni volta che il prossimo capitolo della serie shonen soprannaturale arriverà, varrà la pena guardarlo.

A parte Yuji che ha recuperato la sua forma fisica, il precedente episodio dell’Arco dell’Incidente di Shibuya ha anche rivelato che Nanami era sopravvissuta all’assalto di Jogo. Sfortunatamente, Nanami non è uscito indenne dalla battaglia poiché soffre di gravi ustioni che hanno ridotto in polvere metà del suo corpo. L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya non ha fatto prigionieri finora e sembra che questa tradizione continuerà prima che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen giunga al termine.

Fonte – Comicbook