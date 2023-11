One Piece è stato pubblicato per la prima volta nel 1997 sulla storica rivista Weekyl Shonen Jump e da allora il sensei Oda non ha mai preso grandi pause, anche quando è stato male ad esempio, massimo si è concesso solamente un mese di stop. Detto questo sappiamo benissimo i ritmi forsennati dei mangaka e animatori nipponici e il pubblico si è spesso preoccupato per la salute di questi ultimi, troppo occupati a lavorare senza curarsi della propria salute.

Gli anni passano per tutti e da sempre Oda non si è mai curato molto della sua salute, viste che dormiva circa 3 ore a notte, mentre le restanti le passava a lavorare sulla sua opera. Oggi tramite un post del sempreverde @sandman_AP leggiamo: “Già, Oda ha confessato in televisione di soffrire di diabete e di gotta. Ha anche detto che segnala la sua pressione sanguigna al suo medico *ogni giorno* e viene sgridato. Sono seriamente preoccupato per la sua salute.”

Purtroppo tali condizioni di vita dopo alcuni anni portano a delle conseguenze e nonostante questo abbiamo letto che il medico di Oda lo sgrida per la sua pressione alta. Forse quel capitolo 1098 incompleto aveva a che fare con il suo stato di salute? Speriamo di no, ma ovviamente tutti i lettori sono sempre preoccupati per la sua salute, perché alla fine parliamo sempre di un essere umano che mette sotto stress il suo corpo.

One Piece: come sta Eiichiro Oda dopo tutti questi anni di serializzazione?

Yeah, Oda confessed on television that he suffers from diabetes and gout. He also said he reports his blood pressure to his doctor *every day* and gets scolded. I am seriously concerned about his health.. https://t.co/QCUJBbB1rG — sandman (@sandman_AP) November 21, 2023

Così come succede spesso i mangaka si ritrovano ad affrontare dei ritmi davvero forsennati e per questo ci sono delle conseguenze. Nonostante accadono determinate cose, artisti come Oda non assestano a fermarsi, volendo dare il massimo per quanto riguarda il loro lavoro che in questo caso è letto da milioni di persone nel mondo.

Fonte Twitter