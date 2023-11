Demon Slayer è approdato quest’anno con la terza stagione, abbattendo come sempre record su record e abbracciando degli ascolti da capogiro in Giappone. Grossolanamente, senza dati alla mano è facile capire se questa stagione è piaciuta o meno ma come leggiamo su Comic Book anche statisticamente è stata un vero successo. L’aggiornamento arriva per gentile concessione di Videor in Giappone mentre la società ha pubblicato i suoi risultati televisivi, inserendoli in una top 3.

Dati alla mano quindi, scopriamo che il finale della terza stagione ha attirato moltissimi telespettatori su Fuji TV a giugno posizionandosi al primo posto tra i programmi più visti. Lo spettacolo ha catturato in complessivo 22,87 milioni di spettatori con la trasmissione della puntata finale, che come ricordiamo ha anche mandato in tilt Crunchyroll per un pochino di tempo.

Invece per il film introduttivo della terza stagione i dati sono minori, ma sostanzialmente parliamo di una fusione tra la fine della seconda stagione e l’inizio della terza, quindi non qualcosa di completamente nuovo. Fuji TV ha rilasciato uno speciale che fonde l’Entertainment District dell’anime in un doppio lungometraggio. L’episodio ha attirato 22,51 milioni di spettatori e questi risultati sono molto al di sopra di qualsiasi altro anime elencato.

Dopo queste due posizioni troviamo il terzo posto occupato da un episodio di Sazae-san di febbraio, che ha attirato poco più di 14 milioni di spettatori. Detective Conan è arrivato al quarto posto, e il quinto è stato dedicato a Chibi Maruko-san poiché l’episodio di gennaio ha attirato 10,6 milioni di spettatori.

Demon Slayer: cosa pensa il pubblico della terza stagione?

Non potevamo aspettarci altrimenti in realtà, anche perché Demon Slayer è praticamente un caposaldo dell’animazione giapponese al momento, infatti il lungometraggio “Mugen Train” è quello più visto di sempre in territorio nipponico, raggiungendo dei risultati incredibili anche nelle sale nostrane.

Fonte Comic Book