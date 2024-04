George Morikawa (Hajime no Ippo) svela il suo amore per Jujutsu Kaisen

Hajime no Ippo e Jujutsu Kaisen sono due serie manga molto famose e amate a livello globale e sono accomunate dal fatto che rappresentano un pubblico shonen. Ma parliamo chiaramente di due storie, quella di Yuji Itadori e di Ippo Makunouchi, decisamente diverse. Mentre la storia di Hajime no Ippo, scritto e disegnato da George Morikawa, si concentra su un giovane pugile emergente che cerca di raggiungere il vertice di questo sport. Invece la storia di Yuji è quella di un giovane che cerca di sopravvivere in un mondo pieno di maledizioni. Ma nonostante le loro differenze, il mangaka di Hajime no Ippo ha confessato il suo amore per Jujutsu Kaisen e in particolar modo per il suo protagonista.

Ironicamente, sia Jujutsu Kaisen che Hajime no Ippo condividono gli stessi studi di anime. Nel 2013, infatti, è stato adattato da MAPPA, molti anni prima di Jujutsu Kaisen. Sfortunatamente per i fan della serie spokon, Hajime no Ippo: The Rising è l’ultimo progetto anime che ha visto Ippo sul piccolo schermo.

Nonostante la popolarità del franchise e le sue numerose serie anime, non ci sono conferme, ad oggi, su un’eventuale nuova serie televisiva. Fortunatamente, George Morikawa sta continuando a lavorare sul manga sulla boxe, anche se in passato ha lasciato intendere che sa come portare a termine la serie.

E attraverso un nuovo post sui social media, il mangaka di Hajime no Ippo, George Morikawa, ha dichiarato “Itadori è così bello“, elogiando quindi il protagonista della serie shonen soprannaturale. È improbabile che vedremo un crossover tra queste due serie, ma è chiaro che la maggior parte dei mangaka sono appassionati di altri franchise.

Mentre una futura stagione anime non è confermata per Hajime no Ippo, si può dire il contrario per Jujutsu Kaisen. Infatti la serie soprannaturale riceverà una terza stagione firmata Studio MAPPA. In seguito agli eventi dell’Arco dell’Incidente di Shibuya, Yuji si ritroverà in una situazione molto delicata, poiché considerato il responsabile della distruzione provocata a Shibuya. E, per di più, inizierà il Culling Game. Riguardo il manga invece, la fine delle avventure di Yuji è all’orizzonte, visto che Gege Akutami ha lasciato intendere che il gran finale del manga potrebbe avvicinarsi prima di quanto si possa pensare.

Fonte – Comicbook