Jujutsu Kaisen: annunciato l’arco del Culling Game nell’anime!

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen è ufficialmente terminata con l’episodio 23. E con il presente articolo vogliamo riportare una notizia che farà impazzire i fan, dato che il team di MAPPA ha annunciato la terza stagione di Jujutsu Kaisen attualmente in corso. Il ritorno dell’anime al momento non ha ancora una finestra di rilascio, ma possiamo confermare che la terza stagione adatterà gli eventi dell’arco narrativo del Cullin Game di Jujutsu Kaisen.

Il grande annuncio è avvenuto oggi, subito dopo la conclusione della seconda stagione. L’epico finale ha posto fine all’arco narrativo dell’incidente di Shibuya e, come molti già sospettavano, si è concluso con un ospite speciale. Proprio mentre l’anime rendeva omaggio a Yuta, Jujutsu Kaisen è passato alla sequenza dei titoli di coda. Ed è qui che i fan hanno potuto vedere un promo per la terza stagione.

Finora, sappiamo che la terza stagione di Jujutsu Kaisen si concentrerà sull’arco narrativo chiamato “Culling Game”. I fan si aspettano che MAPPA suddividerà gli episodi ancora in due parti, quindi è probabile aspettarsi un secondo arco narrativo. C’è questa probabilità poiché ci sono due brevi archi da coprire tra Shibuya e il Culling Game. C’è l’arco dello Sterminio Itadori così come l’arco della Preparazione Perfetta, quindi c’è molto lavoro da fare per gli animatori.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X animetv_jp, che riporta l’annuncio della terza stagione con un primo teaser del Culling Game.

Per quanto riguarda il manga, ricordiamo che Gege Akutami sta lavorando alla fase finale del manga. Pare che non manchi molto prima della fine del manga, anche perché in occasione del Jump Festa di quest’anno il mangaka ha rivelato che sarebbe stato l’ultimo per Jujutsu Kaisen.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista Yuji Itadori. Si tratta di un ragazzo con un’enorme forza fisica, ma la sua vita cambierà completamente quando un giorno, per salvare un compagno di classe, mangia il dito di Ryomen Sukuna. Così diventa il contenitore della maledizione più potente di sempre. Itadori incontrerà il più potente degli stregoni, Satoru Gojo, che guiderà il ragazzo fino alla sua ammissione presso l’Istituto di Arti Occulte di Tokyo, un’organizzazione che combatte le maledizioni. Ed è così che inizia la storia eroica di un ragazzo divenuto maledizione per esorcizzarne una.

Fonte – Comicbook