One Piece 1089: svelata l’anticipazione del nuovo arco nell’anime

L’anime di One Piece si sta finalmente preparando per il suo prossimo arco narrativo in arrivo all’inizio del nuovo anno sul piccolo schermo. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione dell’episodio 1089, che darà il via al nuovo arco nell’anime. Dunque i fan potranno vedere i primi momenti nell’arco di Egghead adattati da Toei Animation!

Dopo la conclusione dell’arco narrativo di Wano nell’anime, che ha debuttato ben quattro lunghi anni fa, è tempo di passare alla Saga Finale di One Piece. E tutto inizierà con gli eventi che avranno luogo sull’isola di Egghead. Si tratta della prima nuova avventura di Rufy e dei Cappelli di Paglia che poi condurrà man mano alla fine del loro lungo viaggio.

L’Arco di Egghead è anche il primo arco narrativo che mostra quanto sia cambiato nel resto dei mari mentre Rufy e gli altri erano sull’isola isolata di Wano. E anche se i lettori del manga sanno cosa mostrerà l’anime, tutti saranno in ogni caso curiosi di scoprire come il tutto prenderà vita nell’anime. Nel frattempo in cima al presente articolo è possibile vedere la promo dell’episodio 1089.

L’episodio 1089 di One Piece si intitola “Si apre un nuovo capitolo! Le strade di Rufy e Sabo!” e di seguito abbiamo modo di riportarne al sinossi:

“Diventare il Re dei pirati e altro ancora. Insieme ai suoi amici, Rufy Cappello di Paglia si propone di raggiungere quello che si trova alla fine del suo sogno. L’Imperatore del fuoco, Sabo, lavora dietro le quinte nel caos che circonda l’assassinio del Re Cobra. Seguendo i propri percorsi nei mari turbolenti, vengono inghiottiti da un vortice senza precedenti!“.

L’episodio 1089 di One Piece sarà rilasciato in Giappone il 7 gennaio 2024. L’Arco di Egghead presenterà una nuova opening interpretata da Hiroshi Kitadani, che ha eseguito la famosissima “We Are!” Ci saranno anche nuovi doppiatori che daranno la loro voce a nuovi personaggi molto attesi tra i fan. Stiamo parlando di Yohei Tadano nei panni di Dr. Vegapunk, Shuhei Sakaguchi che doppierà Shaka (uno dei suoi satelliti), Aya Hirano nei panni di Lilith, Ryoko Shiraishi nei panni di Edison, Tokuyoshi Kawashima che doppierà Pitagora. Per concludere Kaede Hondo sarà Atlas e Mutsumi Tamura doppierà York.

Fonte – Comicbook