Jujutsu Kaisen si appresta a chiudere la sua seconda stagione con la fine dell’arco dell’incidente di Shibuya, un’epopea che ha riservato destini drammatici per eroi e antagonisti. In programma per il 29 dicembre, il finale della stagione si preannuncia ricco di sorprese mentre Jujutsu Tech cerca disperatamente di liberare Satoru Gojo, nonostante l’ostacolo ostico rappresentato da Suguru Geto.

Un avviso per chi non ha ancora visto l’episodio 22 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen: il seguente contenuto contiene spoiler.

L’episodio precedente dell’arco dell’incidente di Shibuya ha portato alla luce rivelazioni cruciali sulla vera identità di Geto, svelato essere Noritoshi Kamo, un individuo considerato uno degli stregoni più malvagi al mondo.

Inoltre, si è scoperto che Choso è il fratello di Yuji Itadori, entrambi generati da Kamo che ha saltato da un corpo all’altro per decenni. Sebbene Geto non sia stato ancora sconfitto e Gojo rimanga intrappolato nel Regno della Prigione, Jujutsu Tech ha ricevuto un supporto cruciale.

Jujutsu Kaisen: ecco un “first look” sulla parte finale della seconda stagione

L’episodio ventitreesimo, previsto come l’ultimo della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, andrà in onda nella prossima settimana. Nonostante lo Studio MAPPA non abbia ancora confermato una terza stagione, la sua probabilità è alta, dato il successo del franchise e la quantità di materiale ancora da adattare dal manga.

Lo Studio MAPPA ha in programma diversi progetti futuri, con Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc che segna il ritorno della serie nel primo lungometraggio del franchise. Inoltre, lo studio ha annunciato la seconda stagione di Hell’s Paradise e l’anime originale Bucchigiri al Jump Festa di quest’anno. Intanto il manga prosegue e anche noi in Italia possiamo leggerlo in inglese sull’app Manga Plus di Shueisha.

Leggi anche: Jujutsu Kaisen: la scena di Todo potrebbe essere la migliore di sempre

Fonte Comic Book