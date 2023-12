Jujutsu Kaisen: la scena di Todo potrebbe essere la migliore di sempre

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si trova ormai nei momenti più decisivi ora dell’arco dell’incidente di Shibuya. E dopo una serie di eventi tragici, l’ultimo episodio ha rivelato la sequenza fantasy di Aoi Todo durante lo scontro contro Mahito. E questo momento della seconda stagione dell’anime potrebbe essere una delle migliori scene anime dell’anno. Questa seconda stagione di Jujutsu Kaisen è sicuramente una delle più tragiche mai viste da quando la serie anime ha debuttato, in quanto diversi personaggi principali hanno perso la vita. Ma mancano ancora alcuni episodi prima della conclusione.

Yuji Itadori ha iniziato ad affrontare Mahito, ma prima di prendere il sopravvento sulla maledizione, ha rischiato grosso in quanto distrutto dopo la perdita di Nanami prima e di Nobara subito dopo. A farlo tornare in se ci ha pensato Aoi Todo.

L’episodio 21 di Jujutsu Kaisen ha raggiunto il culmine del combattimento contro Mahito. E sia Yuji che Todo hanno raggiunto il massimo della loro potenza dopo tutto quello che era accaduto prima. Ma verso la fine dello scontro, Todo era in guai seri e messo alle strette dal dominio di Mahito. Proprio quando la maledizione era pronta sferrare il colpo di grazia, i fan assistono ad una scena a dir poco incredibile.

Todo and Takada chan are easily the best duo in Jujutsu Kaisen can’t change my mind pic.twitter.com/KjizVmoV0M — PridefulSin🫧 (@ReignOfPride) December 14, 2023

Nel suo momento peggiore Todo scava in profondità e riesce a scatenare un’ultima sferzata di energia, immaginando una sequenza in cui combatteva al fianco della sua idol, accompagnati dalla sua canzone.

La sequenza fantasy arriva dopo che Todo stesso stava perdendo la speranza. Indebolito e ferito gravemente, in seguito a uno degli attacchi di Mahito che lo avevano costretto ad amputarsi una delle sue mani, Todo non poteva più usare la sua Tecnica Maledetta Boogie Woogie. Ma coglie Mahito di sorpresa quando inizia ad affrontarlo con facilità. Ma in realtà, Todo, ha sfruttato il breve momento di confusione di Mahito per usare la sua tecnica un’ultima volta.

Questa è stata l’ultima esibizione di Todo nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, ma si può dire con certezza che ha chiuso alla grande. Non farà più parte dei combattimenti a causa dei danni subiti, ma Todo ha lasciato un grande impatto sulla serie al punto da essere tra i più amati dai fan.

Fonte – Comicbook