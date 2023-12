One Piece: Oda ha rivelato quando si concluderà l’arco di Egghead

Il manga di One Piece sta attualmente raggiungendo il momento più alto dell’arco di Egghead negli ultimi capitoli del manga. E con il presente articolo vogliamo riportare che pare che il mangaka abbia rivelato che l’arco raggiungerà la fine nel 2024. Al momento i capitoli del manga di One Piece si trovano nel bel mezzo di vari flashback che arricchiscono il passato di Jewelry Bonney e Bartholomew Kuma. Infatti entrambi i personaggi hanno subito degli importanti esperimenti del Dr. Vegapunk. Non passerà molto tempo prima che il manga torni a concentrarsi sullo scontro in corso tra i Cappelli di Paglia e la Marina.

Mentre l’anime di One Piece si prepara per il debutto dell’Arco di Egghead il prossimo anno nella serie anime, il mangaka, Eiichiro Oda, ha rivelato che non passerà molto tempo prima che il manga vada avanti. In un messaggio speciale condiviso con i fan durante il Jump Festa 2024, ha anticipato alcuni dei grandi eventi in arrivo nel manga il prossimo anno. Questi includeranno Rufy e i Cappelli di Paglia che lasceranno Egghead e si dirigeranno verso un’isola tanto attesa.

Oda dice: “Lavorerò duramente anche sul manga, e nell’ultimo anno molti personaggi hanno affrontato diversi eventi“. “Un mondo davvero terrificante! Se Rufy e gli altri riescono a lasciare Egghead sani e salvi… dovrebbero andare su quell’isola. Ho anche considerato di non prendere quella strada, ma potrei non essere in grado di fermare Rufy. Se ciò dovesse accadere , poi ci sarà una lotta per quella cosa. E alla fine, finalmente accadrà. La battaglia tra quel personaggio e quel personaggio potrebbe portare a risultati inaspettati!!”

Sebbene non sia una rivelazione esatta di quando finirà l’Arco di Egghead, l’anticipazione di Oda qui significa che non solo vedremo la fine dell’Arco di Egghead, ma avremo anche un altro periodo di transizione prima che i Cappelli di Paglia giungano su una nuova isola. Probabilmente questa potrebbe essere l’attesissima isola dei giganti, Elbaf. E infatti Rufy ha già espresso qualche capitolo prima degli inizi dei flashback su Kuma, che la prossima tappa che vorrebbe raggiungere è proprio quella dell’isola dei Giganti.

Fonte – Comicbook