The Elusive Samurai: promo e nuovi dettagli per l’anime

L’evento Jump Festa ’24, tenutosi sabato, ha svelato un video promozionale dell’anime televisivo adattato dal manga The Elusive Samurai (Nigejōzu no Wakagimi) di Yusei Matsui. Questo trailer, inoltre, offre una più approfondita panoramica dei protagonisti e ha mostrato la qualità generale delle animazioni.

L’anime, che debutterà nel 2024, presenta un cast stellare che vede Asaki Yuikawa nel ruolo di Hojo Tokiyuki, Yūichi Nakamura interpretare Suwa Yorishige, Hinaki Yano dare voce a Shizuku, Mari Hino nel ruolo di Kojiro, Sayumi Suzushiro interpretare Ayako, Aoi Yūki dare voce a Kazama Genba, e Kikunosuke Toya nel ruolo di Fubuki.

La regia dell’anime è affidata a Yuta Yamazaki, già assistente alla regia di Wonder Egg Priority e regista di entrambe le serie Love Rice. Yasushi Nishiya, direttore capo dell’animazione per Pokémon il film: Il potere di noi e Pokémon il film: Scelgo te!, assume il compito di disegnare i personaggi e di fungere da direttore capo dell’animazione. Le sceneggiature della serie sono supervisionate da Yoriko Tomita, mentre Yusuke Kawakami riveste il ruolo di assistente alla regia. GEMBI e Akiyuki Tateyama sono i compositori della colonna sonora.

Il resto del team include Yogoinu per il design degli oggetti, Saki Takahashi per il design dei sottopersonaggi, Kazuko Nakashima per il design del colore, Ayumi Kojima come direttore artistico, taracod/takao per l’arte di sfondo, Riichi Kamome per la ricerca sull’architettura storica, Yūto Hama per la tipografia, Chiemi Irisa per gli effetti speciali, Yūya Sakuma per la direzione della fotografia, Kanemi Arisawa e Katsuaki Miyaji per la direzione della CG, Daisuke Hiraki per il montaggio, Akiko Fujita per la direzione del suono, e Tomokazu Mitsui per gli effetti sonori.

Planet Manga distribuisce il manga in Italia, mentre MANGA Plus garantirà la pubblicazione simultanea in formato digitale dei nuovi capitoli del manga in inglese, parallela al loro debutto in Giappone. Il manga, ideato da Matsui (Majin Tantei Nōgami Neuro, Assassination Classroom), ha fatto il suo esordio su Weekly Shonen Jump nel gennaio 2021 e continua a essere in corso. Il manga è stato candidato per il 69° Shogakukan Manga Awards.

