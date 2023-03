The Elusive Samurai: annunciato l’anime

The Elusive Samurai era uno dei manga più attesi del 2022, per via della firma che quest’ultimo porta sia alla storia che ai disegni: parliamo di Yusei Matsui, autore di Assassination Classroom, il noto anime e manga cult che ha conquistato tutti gli appassionati.

Hojo Toshiyuki, erede dello shogunato di Kamakura esce dalle pagine del tankobon per entrare nei televisori, e dispositivi vari del pubblico, per donare a quest’ultimo una bellissima e leggera avventura shonen dalle tinte storiche. Il manga è infatti ambientato nel Giappone Feudale, uno location amata da molti lettori e appassionati del genere.

L’annuncio è arrivato dal profilo Twitter @WSJ_manga che ha condiviso l’immagine con alcune informazioni al riguardo dell’anime di The Elusive Samurai: “The Elusive Samurai TV Anime rivelerà le informazioni sul casting il 25 marzo all’AnimeJapan 2023. La serie sarà prodotta da Clover Works e domenica verrà rivelato un PV speciale.”

Da come avete letto l’AnimeJapan dovrebbe fornire buone nuove e succosi dettagli per questo prodotto televisivo sicuramente atteso da una grande fetta di pubblico, in parte anche italiano, visto anche il discreto successo delle vendite dei primi due volumi italiani.

The Elusive Samurai TV Anime will be revealing casting information on March 25th at AnimeJapan 2023. Series will be produced by Clover Works, and a Special PV will be revealed on Sunday. Website: https://t.co/UlsyDlhUOG

Twitter: @/nigewaka_anime https://t.co/5C2p4ks1Ae pic.twitter.com/gQGxhv5qj2 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 15, 2023

Infatti in Giappone The Elusive Samurai ha raggiunto 1.500.000 copie in circolazione con 10 volumi e questo la dice lunga sul successo nipponico di questa piccola perla che sta ottenendo un successo discreto sulla rivista Shonen Jump. Come ben sapete l’anime potrà dare man forte alla versione originale, spesso meno seguita di quella animata.



Se vi è sfuggita vi ricordiamo che grazie a Planet Manga siamo riusciti a entrare in possesso del primo volume del manga, a cui abbiamo donato una recensione molto dettagliata volta alla conquista della vostra anima di appassionati non solo di manga, ma anche del Giappone in generale. Qui trovate il tutto.

Come accennato all’AnimeJapan riceveremo più dettagli al riguardo, e oltre il cast magari potrebbe anche arrivare un piccolo teaser trailer che potrebbe cominciare a donare al pubblico poco avvezzo all’opera manga qualche assaggio in più di questa versione del Giappone Feudale sicuramente molto interessante.

