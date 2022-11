Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-11-28T09:00:50+01:00 Autori: Yusei Matsui Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 27/10/2022

The Elusive Samurai 1 è un volume molto interessante e senza ombra di dubbio pone le basi per una storia originale e meravigliosamente orchestrata all’interno del Giappone Feudale, uno dei periodi più affascinanti di sempre.

Yusei Matsui successivamente al suo capolavoro “Assassination Classroom” arriva con una vicenda totalmente nuova, sempre rivolta però, verso un target/pubblico shonen, quindi per ragazzi.

Come spesso accade anche se si vuole raccontare una storia diversa dal solito bisogna sempre rispettare alcuni canoni quando si parla di shonen e Matsui nonostante li rispetti cerca sempre di riadattarli, riproporli in una salsa diversa, anche se spesso è molto complesso farlo.

Panini Comics descrive così il manga: “UN SURVIVAL EPICO GENIALE E IRRIVERENTE Per un guerriero l’onore più grande è perire in battaglia, eppure l’abilità speciale di Hojo Toshiyuki, erede dello shogunato di Kamakura, è… Restare vivo. Oltre che percorrere il cammino dell’eroe in un modo tutto suo… LA NUOVA HIT DA SHONEN JUMP!

Una storia fatta di leggende e veri miti

Come spesso accade questo genere di storie sono sempre ispirate a fatti ed eventi reali, mixando il tutto con la fantasia, lo stile e la leggenda di quell’epoca. Non sfugge a questa “politica” anche Hojo Toshiyuki, il protagonista di The Elusive Samurai.

Ovviamente luoghi, eventi e personaggi sono realmente esistiti, visto che sostanzialmente si parla di discendenze, guerre, vendetta e sangue del Giappone Feudale tratti da eventi storici affidabili, anche se ovviamente l’autore cerca di romanzare tutto e donare ai personaggi un volto e uno stile di scrittura diverso dagli scritti ufficiali, cercando di comporre un pattern più inerente al suo stile.

Nel primo volume questa cosa si nota alla grande e per creare una storia coinvolgente devono essere apportate delle modifiche alla storia originale, cercando d’inserire dialoghi, tavole e personaggi concerni sia alla storia impostata dall’autore sia fedele agli scritti storici inerenti alla storia dell’antico Giappone.

Il mangaka riesce a creare un delizioso connubio con il fascino e la violenza del Giappone Feudale e la comicità dei suoi personaggi, che nonostante si presentino come dei duri senza cuore, nel corso delle prime pagine notiamo subite le intenzioni di Matsui nel creare una storia che rispetta sì il passato, ma che disegna una versione più “rilassata” di quei tempi duri, ancora oggi tra i più cruenti della storia nipponica.

Disegni “sporchi” ma allo stesso tempo eleganti al fronte di una scrittura sopraffina, leggera e ambiziosa

Anche qui lo stile solito del mangaka si fa sentire non solo attraverso la sua scrittura ma anche attraverso i disegni, che riescono a essere allo stesso tempo sporchi ma eleganti, regalando degli scontri meravigliosi al fronte di alcune trovate stilistiche molto interessanti per quanto riguarda l’impostazione delle tavole e delle gabbie.

Un primo volume tutto sommato ottimo e pone delle premesse altrettanto elevate per quanto riguarda il prossimo futuro, visto che riusciamo a trovare in The Elusive Samurai il mix perfetto per quanto riguarda la scrittura, i disegni e la rivisitazione storico della leggendari e affascinante storia giapponese, precisamente ambientata durante lo shogunato di Kamakura.