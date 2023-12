Godzilla Minus One elogiato dalla critica

Godzilla Minus One: arriva la nomination ai Critics Choice Awards 2024

Godzilla Minus One continua a consolidare il proprio successo nel mondo, poiché il film, dopo il suo debutto in Giappone, ha trionfato anche negli Stati Uniti, conquistando il favore del pubblico e risultando un autentico fenomeno al botteghino. I Critics Choice Awards 2024, celebrazione annuale dell’eccellenza cinematografica, hanno riconosciuto l’eccezionalità di Godzilla Minus One, conferendogli una prestigiosa nomination.

Le recenti dichiarazioni provenienti dai Critics Choice Awards annunciano i candidati selezionati per il 2024, tra cui spicca il film di Takashi Yamazaki. Godzilla Minus One concorre nella categoria del miglior film in lingua straniera, dove si trova a confrontarsi con una concorrenza agguerrita. L’elenco completo dei candidati comprende opere quali “Anatomia di una caduta,” “Giorni perfetti,” “Società della neve,” “Il sapore delle cose,” e “La zona di interesse.”

Godzilla Minus One ha affermato il proprio prestigio grazie al notevole incasso globale, superando i 50 milioni di dollari. Questa pellicola ha costantemente ricevuto acclamazioni da parte di critici e appassionati, emergendo come la migliore interpretazione del celebre “Kaiju” degli ultimi decenni. Il successo del film ha persino spinto la Toho Company a estendere la sua distribuzione cinematografica negli Stati Uniti, consentendo agli spettatori americani di fruire presto dell’opera.

Analizzando gli altri contendenti in questa categoria, “Anatomia di una caduta” dalla Francia ha già conquistato la prestigiosa Palma d’Oro al 76° Festival di Cannes. “Giorni perfetti,” un dramma giapponese, intreccia varie storie focalizzate su un uomo di nome Koji Yakusho. Proveniente dalla Spagna, il film “La società della neve” ha suscitato notevole interesse nei festival cinematografici di settembre, mentre “Il sapore delle cose” aggiunge un secondo elemento alle nomination francesi. Infine, “La zona di interesse” giunge da Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, completando la variegata selezione in questa stimata categoria.

Fonte Comic Book