One Piece: Eiichiro Oda dice la sua su Godzilla Minus One

Eiichiro Oda è uno dei mangaka più famosi di sempre e non a caso One Piece è il manga shonen più seguito di sempre. Sicuramente uno degli aspetti che rende Oda molto amato è la sua dedizione e impegno verso il proprio lavoro. Pur essendo passati oltre 20 anni dal suo debutto, il programma di lavoro del mangaka rimane impressionate anche per gli instancabili colleghi che pubblicano su Weekly Shonen Jump.

Quest’anno infatti Oda ha aggiunto al suo già fitto programma lavorativo, l’adattamento live-action su Netflix. Infatti ha seguito ogni sviluppo come produttore esecutivo. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il mangaka è riuscito a prendersi del tempo per se stesso. E infatti ha rilasciato un commento legato al nuovo film di Godzilla intitolato Godzilla: Minus One. Oda ha infatti guardato l’ultima terrificante avventura incentrata sul re dei mostri. Eiichiro Oda ha condiviso la sua recensione del film kaiju acclamato dalla critica.

Nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump Magazine, Oda ha condiviso la sua recensione per Godzila Minus One dicendo che era la prima volta che lui vedeva Godzilla Minus One. E lo ha trovato molto interessante. Oda ha poi continuato dicendo che avrebbe dato un’occhiata a Shin Godzilla dopo aver apprezzato la recente interpretazione del Re dei mostri.

Quindi anche il mangaka si unisce al grande successo che Godzilla Minus One ha riscosso non solo dalla critica e dai fan dei kaiju, ma anche al botteghino. Da quando ha debuttato in tutte le sale, il film è diventato il film giapponese live-action più redditizio in Occidente. Anche se un sequel dell’ultimo film sui kaiju deve ancora essere confermato, ci sono alcuni indizi presenti nel finale del film che potrebbero portare a pensare a un ritorno di Godzilla.

One Piece al momento si trova nel suo arco narrativo finale per quanto riguarda il manga. Al momento Rufy e i suoi compagni si trovano sull’isola di Egghead dove la situazione si è piuttosto scaldata, visto l’ingresso di Saturn Jaygarcia.

