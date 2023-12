One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1101

One Piece è in corso da oltre vent’anni e da quando ha fatto il suo debutto nelle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, il manga non ha mai smesso di attirare lettori.

Nel corso degli anni, il mangaka Eiichiro Oda si è contraddistinto pesantemente non solo per una costanza lavorativa incredibile e invidiabile per molti dei suoi colleghi che dopo anni di lavoro hanno dovuto diminuire per i problemi di salute, ma non ha mai dato segno di cedimento creativo.

Adesso, dopo ben 26 anni, One Piece si trova nel suo arco narrativo e questo vuol dire che il viaggio di Rufy si concluderà definitivamente. Chiaramente non si concluderà così presto perché Oda sta approfondendo ogni aspetto e storia legata ai personaggi lasciati più nell’ombra. E uno di questi è sicuramente Kuma, ex re di sorbet ed ex membro della Flotta dei 7.

Oda ha svelato il suo tragico passato da schiavo dei draghi celesti e di come ha perso i genitori. Il suo destino era legato a Ivankov, con il quale riesce e scappare da God Valley insieme a Jinny. Quest’ultima perderà la vita a causa di una malattia incurabile ma lascerà a Kuma sua figlia, Bonney. Da questo momento in poi la vita di Kuma sara in funzione di questa creatura, anch’essa ammalata come sua madre.

Kuma quindi girerà tutto il mondo pur di trovare una cura e alla fine ci riesce quando incontra Vegapunk. L’unico modo però per pagare queste cure è sottoporsi all’esperimento di Vegapunk, il quale vuole creare nuove armi da guerra basandosi sul suo fisico.

Con il presente articolo vogliamo però riportare le prime anticipazioni del capitolo 1101. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, il capitolo 1101 di One Piece si intitolerà “A Bonney” e ci saranno alcuni dettagli legati ai poteri di Bonney. Innanzitutto vedremo ancora Dragon con Kuma che capisce che il capo dell’armata rivoluzionaria è il padre di Rufy. Questo perché si assentava spesso ogni volta che l’armata di fermava al regno di Goa.

Ricordiamo che durante le cure, Bonney era controllata da un momento del governo. Ma per fuggire utilizza una tecnica chiamata Futuro Distorto. In questa fase immaginava di essere Nika e così ha sconfitto Alpha.