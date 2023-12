Origin: il manga di Boichi sarà adattato in un film!

Boichi è uno dei mangaka più famosi degli ultimi anni e si è sicuramente fatto un nome non solo in Giappone ma in tutto il mondo per aver disegnato Dr. Stone, un manga shonen scritto da Riichirō Inagaki. E con il presente articolo vogliamo riportare che il sito di notizie di intrattenimento Variety ha rivelato che Kodansha sta lavorando con la nuova società di produzione Majestic Limited per un film basato sul manga Origin di Boichi. Riguardo la società di produzione, i nomi dei fondatori sono Josh Boone, Danny Chan e Darius Shahmir.

Il trio ha supervisionato una serie di film di successo tra cui Colpa delle stelle e Barbarian. E ora il team è pronto ad affrontare anche Origin, il manga di Boichi.

Origin potrebbe non dire quasi nulla ad alcuni appassionati di manga, ma si tratta di un manga scritto e disegnato da Boichi e serializzato da settembre 2016 sulla rivista nipponica Young Magazine edita da Kōdansha. Origin è anche arrivato in Italia debuttando nel 2017 sotto il marchio Planet Manga di Panini Comics per poi terminare nel 2019.

Il manga stesso è iniziato sotto la direzione di Boichi a settembre 2016 ed è durato tre anni. Per quanto riguarda la storia, Origin è ambientato in un futuro in cui l’umanità ha abbracciato la tecnologia robotica. La serie seinen si interroga sul significato degli esseri umani, sull’identità personale e sulla coscienza.

Le vicende sono ambientate nell’anno 2048 in un Giappone molto cambiato dall’inaugurazione della ferrovia transcontinentale eurasiatica. Questi evento ha portato il Paese ad un ulteriore sviluppo, ma che ha anche fatto aumentare la criminalità nel Sol Levante, prima quasi sconosciuta. Infatti negli ultimi tempi gli omicidi si sono fatti più frequenti e più cruenti, tanto da far sorgere la leggenda che i responsabili siano degli esseri non umani. A dar loro la caccia però troviamo Origin, un personaggio interessante, che nonostante la sua natura, per non dare nell’occhio, decide di andare a lavorare per la AEE, il più grande conglomerato del Giappone.

Fonte – Anime News Network