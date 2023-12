Tra le uscite DC targate Panini del 7 dicembre 2023 continua La Guerra di Un Minuto sulle pagine di Flash, mentre arriva anche la riproposizione in edizione DC Absolute di The Killing Joke, il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons, proprio mentre le origini del Joker stanno per essere rivisitate da Chip Zdarsky sulle pagine di Batman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 7 dicembre 2023.

Le uscite DC Panini del 7 dicembre 2023

Flash 43

5,00 €

Contiene: Flash (2016) #792/793

Punto di svolta nella terza parte della Guerra di un minuto!

Gli alieni della Frazione hanno polverizzato Central City, ucciso un membro della Famiglia Flash e bloccato nel tempo l’intero pianeta!

Per i velocisti terrestri è giunto il momento della controffensiva, ma cosa può fare una manciata di eroi contro un intero esercito?

Siete pronti a salutare un Flash? Noi no di sicuro!

JLA 16

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #43/45, JLA Secret Files and Origins (1997) #3 (I)

Ra’s al Ghul sta preparando il suo piano definitivo per decimare la popolazione terrestre… a cominciare dalla JLA!

Soffocata da un misterioso evento che ha distrutto tutte le comunicazioni, la Terra vive in uno stato di panico man mano che ogni linguaggio diviene sempre più incomprensibile.

Nel frattempo, i singoli esponenti della League sono vittime di attacchi minuziosamente studiati per colpire le loro individuali debolezze.

Il vero nemico però non è la Testa del Demone, ma qualcuno di ancor più inaspettato e terrificante!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

The Killing Joke

DC Absolute

45,00 €

Contiene: Batman: The Killing Joke (remastered), Batman: The Killing Joke (original), Batman: Black and White #4 (An Innocent Guy)

Una delle storie di Batman più famose di sempre, proposta in edizione Absolute con cofanetto!

Una pubblicazione da non perdere, che offre il fumetto in due versioni: con la colorazione originale e in versione “remastered”, firmata dallo stesso Brian Bolland!

Il Joker prende di mira il Commissario Gordon per dimostrare come sia possibile spingere un uomo fino al punto di non ritorno, verso la follia!

In più: la sceneggiatura originale di Alan Moore, una galleria d’illustrazioni e una storia tratta da Batman: Black and White!

Lego Batman Magazine 30

6,90 €

Contiene: Batman con il suo super mantello e 2 Batarang!