One Piece – Netflix: Mackenyu svela la sua scena più difficile da girare

Al volgere alla fine dell’estate, Netflix ha rilasciato gli otto episodi della prima stagione del live-action di One Piece. Nonostante fossero tanti i dubbi e le incertezze da parte dei fan, visti i risultati dei live-action di altre serie, tutti i fan si sono trovati davanti a un prodotto promettente. One Piece ha avuto successo anche con il live-action e questo ha completamente scacciato la maledizione di questo medium.

Con il presente articolo vogliamo riportare che in una recente intervista, l’attore che interpreta Roronoa Zoro ha confessato la scena più difficile da girare. Si scopre che è quella iconica contro Mihawk.

Apparso al German Film and Comic Con, Mackenyu ha parlato del suo ruolo nei panni di Zoro. In questa occasione l’attore ha raccontato il suo lavoro più impegnativo, affermando che la scena con Mihawks lo ha reso più consapevole di sé.

“Il momento più impegnativo è stato con Mihawk. È una scena pesante per Zoro ed è una scena molto iconica in One Piece” dice l’attore. Chiaramente non voleva assolutamente rovinare tutto e ha anche aggiunto di aver faticato a rimanere sveglio in alcune scene a causa della passione di Zoro per i sonnellini.

Infatti questa è l’altra parte più dura che ha dovuto affrontare Mackenyu. “Era molto difficile rimanere sveglio quando ero sdraiato sul letto privo di sensi. Avevo così sonno. Penso di essermi addormentato.”

Naturalmente, il lavoro di Mackenyu nei panni di Zoro è riuscito a impressionare i fan di tutto il mondo. Dopo aver debuttato su Netflix, il live-action di One Piece ha dimostrato il suo valore superando in termini di streaming serie come Wednesday e Stranger Things. Inoltre è rimasto per oltre un mese nella top ten delle serie più viste di Netflix.

E visto il successo, al momento è già in lavorazione la seconda stagione del live-action di One Piece. Annunciata da Oda in persona, il mangaka ha già anticipato a tutti i fan che ci sarà il debutto di Chopper. Quindi questo implica che ci sarà la saga dell’isola di Drum.

Fonte – Comicbook