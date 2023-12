Tra le uscite manga Star Comics del 6 dicembre 2023 troviamo il terzo volumetto di Shikimori’s Not Just A Cutie e il secondo di I’M In Love With The Villainess, oltre al proseguio delle nuove edizioni di classici come Kamisama Kiss e Claymore.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 6 dicembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche le novità annunciate a Lucca Comics & Games.

Le uscite manga Star Comics del 6 dicembre 2023

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 20

KAPPA EXTRA n.294

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Il gruppo prosegue il suo viaggio e giunge nel territorio della luce di Uruaga. In quel luogo fitto di misteri i ragazzi incontrano gli Shishinoi, una razza in grado di utilizzare un potere oscuro che cancella l’esistenza stessa… Di fronte a degli esseri del genere, Lacyl riuscirà a reagire?

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 20

ZERO n.271

di NISIOISIN , OH! GREAT

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Il “gatto”, desideroso di cancellare se stesso, persegue un obiettivo che si rivela vano e la situazione degenera. Inoltre entra in scena il “primo seguace” di Kiss-shot, Shishirui Seishiro… Che scelta farà Koyomi Araragi, ormai additato e messo alle strette?!

CLAYMORE NEW EDITION n. 13

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Sono passati sette anni dalla guerra del Nord. Clare e le sue amiche, che sono rimaste nascoste trattenendo i loro yoki, cominciano ad avanzare verso sud per vendicare le loro compagne cadute. Per la strada, il gruppo si imbatte in alcune guerriere di nuova generazione che stanno fronteggiando Riful dell’Ovest. Le loro capacità sono a dir poco sorprendenti…

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 5

WONDER n.133

di Taishi Mori

€ 6,50

Goro e Musubu sono andati insieme in trasferta di lavoro a Sendai, ma a causa di un imprevisto finiscono per dormire nella stessa stanza. Qui finalmente si scambiano un bacio… Cosa succederà ora tra i due colleghi?!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 2

QUEER n.77

di Aonoshimo , Hanagata , Inori

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

Usando le competenze acquisite nel gioco durante la sua vita precedente, Rei riesce a farsi assumere da Claire come sua cameriera, ma nel frattempo escogita un piano per farla avvicinare al principe secondogenito Thane…

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 22

FAN n.290

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Shinomiya e Shirogane si sono finalmente messi insieme e con l’inizio del terzo anno sono finiti persino nella stessa classe. Con loro ci sono anche Chika Fujiwara, Ai Hayasaka, Nagisa Kashiwagi e Maki Shijo. Sembra procedere tutto per il meglio, quando arriva un nuovo studente, Mikado Shijo, il ragazzo che ha battuto Shirogane nelle simulazioni nazionali degli esami. Si preannuncia un anno ricco di tensioni!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 12

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Mentre si dirige verso il Monte del Fuoco nel tentativo di recuperare il corpo di Akura-Oh, Kirihito inizia a riflettere sempre di più su se stesso, realizzando quanto la sua esistenza sia in realtà… vuota. Non appena riuscirà ad addentrarsi nelle pendici del monte, però, Kirihito si imbatterà in una certa persona…

MAO n. 16

EXPRESS n.280

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Un mediocre ladruncolo di città turba la tranquillità della capitale imperiale compiendo saccheggi non appena si scatenano degli incendi. In occasione di uno di essi, Mao incontra una bambina spaesata e decide di prenderla con sé. Poco dopo, però, viene contattato da una donna anziana che dice di essere la discendente della famiglia Otori. Intanto Hyakka, venuto a conoscenza del fatto, si mette a indagare. Cosa gli riserverà il futuro?

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 3

DERE n.3

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Le vacanze estive sono ormai alle porte e si preannunciano le migliori di sempre per Izumi, Shikimori e i loro amici! Fra giornate di shopping, grigliate in riva al fiume, fuochi d’artificio e pranzi fuori, Shikimori avrà un sacco di occasioni per tirare fuori… il suo lato da vera dura!

