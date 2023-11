Lucca Comics: le novità Star Comics annunciate

Anche quest’anno si è tenuto il Lucca Comics & Games, che rappresenta l’ambito degli eventi in Italia come uno degli appuntamenti più importanti e imperdibili per tutti i fan di manga, anime, fumetti e videogiochi in generale. Si tratta nello specifico di una fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy. Ogni anno si svolge a Lucca in Toscana, nei giorni tra fine ottobre e inizio novembre. Dopo il Comiket di Tokyo, è considerata la più importante rassegna italiana del settore prima d’Europa e seconda al mondo. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare tutte le novità annunciate all’evento.

Lucca Comics & Games: tutte le novità annunciate all’evento

DEAD ROCK

Uno degli annunci più importanti è il nuovo manga di Hiro Mashima, ospite speciale di quest’anno. Il famoso mangaka di Fairy Tail e Edens Zero ha infatti annunciato di persona l’arrivo del nuovo manga in Italia che si intitola Dead Rock. Si tratta di una scuola d’élite del mondo demoniaco, che punta alla formazione dei futuri Re Demoni! Molti vogliono entrare nell’istituto, ma l’esame d’ingresso ha un tasso di mortalità elevatissimo. Yakuto, un giovane impacciato e apparentemente inetto, ha come obiettivo quello di essere ammesso a Dead Rock a tutti i costi.

DAL PADIGLIONE STAR COMICS I SEGUENTI ANNUNCI

Dal padiglione Star Comics abbiamo scoperto l’annuncio dei seguenti manga che riportiamo nel seguente elenco puntato:

Se i Gatti scomparissero dal Mondo di Genki Kawamura e Rose Yukinoshita

di Genki Kawamura e Rose Yukinoshita Pet Shop of Horrors di Matsuri Akino

di Matsuri Akino Leviathan di Shiro Kuroi

di Shiro Kuroi Ginka & Glüna di Shinpei Watanabe

di Shinpei Watanabe Kaiju Girk Caramelise di Ringo Naki

di Ringo Naki Suzume di Makoto Shinkai, Denki Amashima

di Makoto Shinkai, Denki Amashima The secret of the Scarecrow di Gin Zarbo

di Gin Zarbo Diablomachia di Da Hosoi

di Da Hosoi Toumeina ai no utsuwa di hitomi, che sarà un volume unico

di hitomi, che sarà un volume unico La persona che mi piace non è un ragazzo di Sumiko Arai

di Sumiko Arai Pandora hearts new edition di Jun Mochizuki

di Jun Mochizuki One pound gospel della leggendaria Rumiko Takahashi

STAR COMICS X JUNDO

Riguardo la collaborazione tra Star Comics e Jundo di cui abbiamo parlato in maniera approfondita di recente, sono stati annunciati Shenze di KRE, Djade, The reaper and the waiting di Jayessart e #Justkilling di Giacomo Bevilacqua, Giulio A. Gualtieri, Vincenzo Puglia.

DALLA LIVE CON ANIMECLICK

Concludiamo con l’annuncio di Museru Kuari no ai wo ageru di Keiko Iwashita e Shibatarian di Katsuya Iwamuro.