L’Attacco dei Giganti: Isayama e il regista parlano del finale dell’anime

L’Attacco dei Giganti è pronto a debuttare sul piccolo schermo con il gran finale dell’anime. Infatti manca davvero poco alla fine delle vicende più violente e sanguinose di sempre. Recentemente abbiamo riportato diverse novità su l’Attacco dei Giganti e uno di questi è sicuramente il minutaggio ufficiale del gran finale. L’episodio durerà oltre 1 ora e con il presente articolo vogliamo riportare le parole sia di Hajime Isayama, che del regista Yuichiro Hayashi che si sono rivolti ai fan.

L’episodio finale scatenerà tutti i poteri del Gigante Fondatore, che i fan hanno potuto “assaggiare” nella prima parte della terza parte della quarta stagione dell’anime. Eren Jaeger può fare qualsiasi cosa e generare ogni forma di distruzione. Così è riuscito a eliminare la maggior parte della popolazione del pianeta in una delle scene più oscure e brutali della serie. Anche se l’esercito ricognitivo è riuscito a raggiungere l’obiettivo di ritrovarsi faccia a faccia con il loro ex amico, sconfiggerlo in combattimento sarà tutta un’altra storia. Indipendentemente da chi rivendica la vittoria, i fan dovrebbero prepararsi per alcune morti importanti che saranno rivelate nell’ultima puntata.

Yuichiro Hayashi, l’attuale direttore dell’anime, ha detto che l’anime de l’Attacco dei Giganti si sta finalmente dirigendo verso il suo finale. Negli ultimi quattro anni, ha affrontato questo progetto ogni singolo giorno dicendosi “Combatti, Combatti…“. Condivide di aver dato tutto loro stessi in questo film, e crede che il filmato finale sia solo una raccolta di tutta la loro passione. Si scopre che ci sarà una nuova sceneggiatura di Isayama, oltre alle performance intense dei doppiatori e brani musicali perfetti.

Isayama invece ha voluto ringraziare tutti i fan per i 10 anni della serie anime. Confessa di aver avuto difficoltà nel disegnare la prima metà del finale del manga e sa che MAPPA ha provato lo stesso. Si scopre che il mangaka, in occasione del finale, ha richiesto di poter disegnare le bozze per le scene che si vedranno verso la fine.

L’Attacco dei Giganti tornerà sul piccolo schermo il 4 novembre in Giappone su Cruncyroll e sarà disponibile con i sottotitoli in italiano.

