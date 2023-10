Star Comics annuncia la collaborazione con Jundo: in arrivo oltre 20 titoli

Le novità non finiscono per tutti gli appassionati di manga in Italia, in quanto Star Comics ha annunciato un accordo di collaborazione con Jundo. Si tratta della prima piattaforma italiana per leggere manga, fumetti e webcomics originali e internazionali online su smarthphone o PC. Con questa collaborazione, Jundo metterà a disposizione per tutti i fan più di 20 titoli di Kodansha. Giusto per fare un esempio i lettori potranno trovare manga come Gachiakuta, Fairy Tail, Rave e Vita da Slime, acquistabili con i Jundo Coin.

Con Jundo Coin si intende una moneta virtuale di Jundo. Si potranno prendere direttamente dal sito o dall’app. Ogni 10 coin valgono 1€. Inoltre coloro che si abboneranno a Jundo, ci saranno dei bonus. Infatti chi si abbona mensilmente avrà a disposizione 100 coin al mese, mentre chi si abbona annualmente ne avrà 150.

Al momento tutti i fan possono trovare già un primo ampio blocco di titoli targati Star Comics, ma le sorprese non finiscono qui. Di fatti questa partnership tra Star Comics e la piattaforma Jundo offrirà agli abbonati anche i titoli Astra. Questa etichetta è dedicata ai titoli di produzione italiana, statunitense e franco-belga e possiamo già riportare esempi come Bacteria di Paola Barbato, Matteo Bussola ed Emilio Pilliu, Deep Beyond di Mirka Andolfo, David Goy, Andrea Broccardo e Barbara Nosenzo, e Sweet Paprika di Mirka Andolfo, la serie vincitrice del prestigioso Harvey Awards 2022 come Best International Book.

A seguire vogliamo riportare un elenco di tutti i titolo di Kodansha che saranno disponibili su Jundo:

Fairy Tail

Mashima Hero’S

Rave The Groove Adventure

Edens Zero (19)Gachiakuta

Run Away With Me, Girl

A Sign of Affection

Weathering With You

Yuri Is My Job

A Couple Of Cuckoos

Shikimori's Not Just A Cutie

Magical Girl Risuka

Welcome To The Ballroom

Fungus And Iron

018 – Love Eighteen

E per concludere, confermiamo che i titoli Astra già presenti nel catalogo saranno Sweet Paprika, Bacteria e Deep Beyond.