One Piece: come sarebbe Usopp in versione Gear Fifth?

Eiichiro Oda è tra i mangaka più famosi in tutto il mondo per aver scritto e disegnato One Piece. E non ci sono dubbi sul fatto che il mangaka sia probabilmente uno dei pochi a relazionarsi ai propri fan come fa lui. Sono ormai più di 20 anni da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump con One Piece, mantenendo tutt’oggi l’attenzione di un fandom piuttosto vasto. Se Oda è uno dei pochi a coinvolgere i fan, questo è possibile grazie alla rubrica speciale nota come SBS, presente in ogni volume del manga. E con il presente articolo vogliamo riportare che con l’uscita imminente del volume 107, Oda ha disegnato Usopp in versione Gear Fifth.

L’Aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider pewpiece. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda drew Ussop with gear 5 😂 pic.twitter.com/wy3MbQcBao — Pew (رضوان) (@pewpiece) October 31, 2023

Come si può vedere sopra, il mangaka ha davvero disegnato il cecchino della ciurma dei Cappelli di Paglia trasformato in Gear Fifth. In questo modo ha assunto tutti i poteri che abbiamo visto con Rufy durante lo scontro contro Kaido. Usopp è infatti diventato un dio gommoso e i suoi riccioli scuri sono diventati delle onde bianche e nebbiose. Anche la posa è identica a quella di Rufy, in quanto lo si vede con una mano sul viso che lo avvicina tantissimo al dio del sole Nika.

Il Gear Fifth ha debuttato nel manga di One Piece l’anno scorso, e qualche mese fa Toei Animation lo ha mostrato per la prima volta anche sul piccolo schermo. Non molto tempo fa, l’anime ha trasmesso gli ultimi episodi della saga di Wano, e tra questi vi era il 1071, dove ha debuttato il Gear Fifth. L’arco ha fatto scalpore in tutto il mondo grazie alla sua animazione, e la nuova trasformazione di Rufy era su tutti i social media.

Al momento il viaggio di Monkey D. Rufy sta proseguendo nel manga con l’ultimo arco narrativo che lo vede temporaneamente poco presente. Infatti Oda sta dedicando molto spazio a tutti quei personaggi che non hanno ricevuto spazio nella saga di Wano.

