Toei Animation vorrebbe aprire il suo primo ufficio in Italia!

Uno degli studi di animazione giapponesi più importanti di sempre è Toei Animation. L’azienda esiste da decenni e ha lanciato alcuni dei titoli famosi in tutto il mondo. Da Dragon Ball a Slam Dunk e One Piece, Toei Animation ha rivelato di aver dei piani di espansione dell’offerta per cercare di incontrare l’aumento della domanda globale di anime. E Toei è pronto ad espandersi a non solo a livello nazionale, ma mondiale.

In un recente aggiornamento che arriva da Variety si scoprono i piani di Toei Animation per espandere la propria portata. L’iniziativa in questione inizierà in Europa, in quanto Toei Animation sta cercando di aprire un ufficio in Italia. E questo sarà solo l’inizio dato che altri uffici saranno aperti in altri sede come India e Sud America.

Attualmente, Toei Animation ha già alcuni uffici all’estero. L’azienda ha dipendenti presenti in Nord America, Asia, Australia, Africa e Medio Oriente. Tuttavia, sembra che l’azienda giapponese voglia concretamente espandere queste filiali e aprirne di nuove. Questo vuol dire che il mercato in Europa è molto favorevole a questa manovra, e infatti l’azienda sta pianificando di aprire il suo ufficio italiano al più presto.

Shinohara Satoshi, dirigente della Toei, ha dettagliato gli ambiziosi piani della compagnia durante una recente apparizione al TIFFCOM. In questa occasione il dirigente ha condiviso che sarebbe stato “estremamente significativo” avere una divisione vendite presente in India.

Per decenni, Toei Animation, come la maggior parte degli studi di animazione si rivolgevano ad un pubblico decisamente giapponese. Ma negli ultimi anni i dati hanno dimostrato che la domanda internazionale è così tanto cresciuta da far impallidire quella in Giappone solo in termini di popolazione. Dal 2012 al 2021, Toei ha registrato un aumento di oltre il 40% delle entrate globali. Nonostante abbia guadagnato quasi 660 milioni di dollari di entrate globali lo scorso anno, l’utile netto di Toei Animation è stato di 157 milioni di dollari.

Alla luce di questo, Toei Animation vuole ridurre i costi degli intermediari e cercare di espandere la sua brand raputation su scala globale. Dato il ritmo con cui gli anime e i manga si stanno diffondendo, è facile capire perché l’azienda sta portando avanti questa strategia di crescita.

Fonte – Comicbook