Black Clover: il manga tornerà ufficialmente il 25 dicembre!

Diversi mesi fa abbiamo riportato che Black Clover avrebbe cambiato il suo programma di pubblicazione. Infatti il manga shonen di Yuki Tabata è passato dalla rivista Weekly Shonen Jump a Jump Giga, causando un cambiamento improvviso e importante. Infatti non uscirà più settimanale ma una volta ogni tre mesi. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto importante in quanto c’è la data di uscita ufficiale del ritorno di black Clover.

Ora tutti i fan sono consapevoli del fatto che usciranno solo quattro capitoli all’anno di Black Clover. Quindi, ovviamente, i lettori sono ansiosi di vedere quali saranno gli sviluppi che Tabata è pronto a rivelare a tutti i fan.

Tutti gli appassionati delle vicende di Asta devono sapere che Jump Giga pubblicherà il capitolo 369 di Black Clover il 25 dicembre. Sarà un capitolo di 28 pagine e diverse di queste saranno a colori. Per i fan in Giappone, la rivista Jump Giga conterrà uno speciale poster di Black Clover che celebra il ritorno.

Finora, non ci sono dettagli da poter fornire circa la durata di Black Clover, ma si spera che Tabata goda di un programma di lavoro migliore. Non c’è modo di aggirare la difficoltà che deriva dalla pubblicazione di un manga settimanale. Il mangaka ha ammesso che il suo estenuante equilibrio tra lavoro e vita privata è ciò che lo ha spinto a spostare il manga verso una versione trimestrale.

Il 25 dicembre è ora vicino e tutti i fan potranno leggere il nuovo capitolo in arrivo sull’app Manga Plus. Gli eventi ruotano attorno al protagonista. Asta che insieme a Yuno ha passato alcuni momenti difficili della sua vita fin da subito. Infatti entrambi sono abbandonati da neonati nello stesso giorno e son da allora divenuti inseparabili.

Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Tuttavia, solo Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili. Asta invece non è proprio in grado di usare la magia.

Ma il protagonista non si è mai arreso e si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, e in sulla situazione si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.

