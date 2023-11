Monster: l’anime del one-shot di Eiichiro Oda debutterà nel 2024

Eiichiro Oda è uno dei mangaka più famosi in tutto il mondo, oltre che amato. Si tratta infatti di colui che scrive e disegna One Piece, uno dei manga Shonen più iconici di Shueisha. Da quando ha debuttato nel 1997, Oda ha sempre dimostrato di essere pieno di idee e soprattutto una costanza nel lavoro pazzesca.

Sono passati ben oltre 20 anni da quando ha debuttato e continua tutt’ora a rimanere sulla cresta dell’onda e ad appassionare fan di generazioni diverse. Eiichiro Oda è chiaramente famoso per One Piece, ma il mangaka ha debuttato in questo settore con un altro progetto intitolato Wanted. All’interno di questa raccolta vi è il one-shot intitolato Monsters e di recente abbiamo riportato che avrebbe ricevuto un adattamento anime.

Con il presente articolo vogliamo riportare che Monsters ha finalmente un periodo di uscita. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Eiichiro Oda's MONSTERS One-Shot Manga, Anime Adaptation scheduled for 2024! Composition/ Director: Sunghoo Park

Eiichiro Oda's MONSTERS One-Shot Manga, Anime Adaptation scheduled for 2024! Composition/ Director: Sunghoo Park (Animation Production: E&H production) The anime coming to ADN in France

Per parlare di Monsters è necessario parlare di Wanted!, ossia una raccolta di manga autoconclusivi di Eiichirō Oda, pubblicata da Shueisha a partire dal 4 novembre 1998.

Essendo una raccolta, sono contenute diverse storie tra cui Wanted! del 1992, Il regalo dal futuro piovuto dal cielo del 1993, Il viaggio notturno del demone del 1993, Monsters del 1994, e Romance Dawn del 1996. L’edizione italiana è stata distribuita da Star Comics dal 3 settembre 2003.

Riguardo Monsters, il one-shot racconta una storia in seguito inserita nella trama di One Piece, come background del personaggio di Ryuma, che è il protagonista di Monsters e in questa storia ricorda molto Roronoa Zoro, e così anche la sua ambientazione, il Paese di Wa. Dunque non si tratta di un personaggio proprio sconosciuto. E in base all’aggiornamento che riportiamo, l’anime di questo one-shot sarà diretto da Shungoo Park e debutterà l’anno prossimo nel 2024.

Al momento Oda è chiaramente impegnato non solo con il manga, che si trova nel suo arco narrativo finale, ma anche con l’adattamento live-action. Dopo il debutto della prima stagione che ha riscosso un successo inaspettato e schiacciante, Netflix ha confermato una seconda stagione del live-action attualmente in lavorazione.

Con Eiichiro Oda non c’è mai da annoiarsi.