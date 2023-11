One Piece: svelate le taglie e i poster della peggiore delle generazioni

One Piece è la serie shonen che ha riscosso così tanto successo nel corso degli anni al punto che sarà ricordata per davvero tantissimi anni. Eiichiro Oda ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1997 e da allora, nonostante siano trascorsi oltre 20 anni, continua ad avere un successo inarrestabile.

Nel corso degli anni Oda ha disegnato tantissimi personaggi, e anche se è impossibile ricordarli tutti è facile collocarli a una ciurma, un’organizzazione o gruppo specifici per determinate caratteristiche o semplice appartenenza. One Piece durante l’arco delle Sabaody ha presentato un gruppo noto come “la peggiore delle generazioni“, ossia un gruppo di pirati facenti parte delle supernove. La loro apparizione risale durante gli eventi dell’arcipelago Sabaody poco prima della guerra per la supremazia. Insieme a Barbanera sono noti così in quanto la maggior parte dei conflitti che si sono verificati dopo la battaglia di Marineford li coinvolge direttamente.

Ricordiamo che oltre ad essere estremamente abili e forti in battaglia, hanno tutti attirato su di sé l’attenzione del Governo Mondiale e sono sopravvissuti a innumerevoli pericoli, che hanno invece fermato numerose altre ciurme.

Con il presente articolo vogliamo riportare ulteriori dettagli su questi personaggi, in quanto per alcuni dei quali è stata rivelata la le taglie e i poster ufficiali. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, nel contenuto riportato sono presenti le taglie di tutte le 12 supernove. E tutte erano già note nel momento in cui questi personaggi avevano debuttato, escludendo Rufy e Zoro. Tuttavia si sono verificati tanti sviluppi nel corso degli archi narrativi e le taglie sopra presentate sono quelle aggiornate.

Ed è possibile vederle tutte, da quella più alta (di Teach da 3.996.000.000 Berry) a quella più bassa (di Urouge da 108.000.000 milioni di Berry). Tra gli altri cambiamenti è importante evidenziare che Rufy e Teach sono ora due Imperatori del Mare. E per questo le loro taglie sono le più alte. Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale ed è molto probabile che molte taglie cresceranno ancora.