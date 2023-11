Quali sono i manga del 2023 che hanno venduto di più? Anche se l’anno non si è ancora concluso, manca solo dicembre all’appello prima di dare il benvenuto al 2024. Quindi proprio perché la fine dell’anno si avvicina ciò significa che ogni settore sta analizzando i suoi successi.

L’industria dei manga non fa eccezione, con questo settore ha registrato un boom negli ultimi anni. Ora, sembra che il team di Oricon abbia a disposizione le stime annuali finali e i numeri che analizzano quali titoli manga hanno venduto di più in Giappone.

Prima di riportare l’elenco preciso e dettagliato dei manga del 2023 che hanno venduto di più, vogliamo anticipare che a sorprendere tutti è Blue Lock, che è arrivato sopra a tutti. Il manga shonen incentrato sul calcio si è classificato al primo posto nelle stime annuali di Oricon per il 2023.

La serie di successo ha venduto quasi 11 milioni di copie tra novembre 2022 e novembre 2023. Blue Lock si è classificato al primo posto con un ampio margine, anche grazie allo spazio ricevuto durante l’ultima edizione del mondiale di calcio tenutosi in Qatar. E sono molti gli appassionati che hanno paragonato la serie a successi come Haikyuu e Slam Dunk.

Per quanto riguarda la top ten, alcune serie nuove e altre che sono tornate con una seconda parte sono state tagliate da Oricon. Quindi ora non resta che elencare i 10 manga che hanno venduto di più nel 2023:

Blue Lock – 10,52 milioni Jujutsu Kaisen – 8,54 milioni One Piece – 7,18 milioni Oshi no Ko – 5,40 milioni Chainsaw Man – 5,35 milioni Slam Dunk – 5,00 milioni Spy x Family – 4,32 milioni My Hero Academia – 3,52 milioni Tokyo Revengers – 3,21 milioni Kingdom – 3,19 milioni

Mentre l’industria dei manga ha visto la presenza di alcuni manga familiari nella top ten di Oricon, è diversa la situazione nella top 20 dei manga che hanno venduto di più nel 2023. Infatti questa è decisamente più ampia. Sono presenti delle serie emergenti come Do Not Say Mystery e persino The Apothecary Diaries. Quindi, per i curiosi, diamo la possibilità di scoprire il resto delle serie più vendute del 2023, presenti nella lista di Oricon:

Frieren: Oltre la fine del viaggio

Vita da Slime

The Apothecary Diaries

Welcome to Demon School! Iruma-kun

Kaiju N.8

Do Not Say Mystery

Sakamoto Days

Mashle

Aoashi

Detective Conan

Toliet-Bound Hanako-kun

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Record of Ragnarok

Blue Box

Bocchi the Rock

Fonte – Comicbook