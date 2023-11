Hunter x Hunter: Togashi consiglia un nuovo manga

Hunter x Hunter è in assoluto una delle più grandi serie shonen arrivate su Weekly Shonen Jump di sempre. La storia di Gon e dei suoi compagni ha conquistato fan sparsi in ogni angolo del mondo. Tuttavia la serie è famosa soprattutto per l’irregolarità della serializzazione del manga a causa delle precarie condizioni fisiche di Yoshihiro Togashi. Infatti il mangaka era tornato l’anno scorso a disegnare dopo una pausa durata quattro anni, per poi smettere ancora una volta. Fortunatamente, Togashi sta ancora lavorando alla serie quando può e con il presente articolo vogliamo riportare che lui stesso ha recentemente consigliato un manga inaspettato.

Hunter x Hunter è diventato un successo grazie ad alcune delle battaglie più sconvolgenti di sempre. Ma oltre a questo, è sempre riuscito a introdurre scenari completamente diversi che Gon e i suoi amici devono affrontare. In un arco narrativo, Togashi ha mostrato Gon e Killua allearsi contro uno dei più grandi villain, ossia Hisoka. L’obiettivo era sconfiggere un avversario giocando a dodgeball. E i fan sanno bene che essendo un manga shonen, i combattimenti sono il fulcro principale. Si può pensare che Togashi sia interessato solo a questi tipi di manga, eppure ha recentemente consigliato un manga incentrato sul golf.

In una recente intervista, Yoshihiro Togashi ha consigliato un manga noto come Oi! Tonbo. Questo manga si concentra su una giovane ragazza che tenta di portare il suo talento nel golf al livello successivo. Scritto da Ken Kawasaki e disegnato da Yū Furusawa il manga ha debuttato nel 2014 e riceverà un adattamento anime l’anno prossimo. Togashi ama così tanto questa serie che ha persino dichiarato che gli avrebbe fatto piacere trasformare Gon nel personaggio principale della serie, di nome Tonbo.

Le vicende di Oi! Tonbo ruotano attorno a Igarashi, che si lascia alle spalle il passato trasferendosi nelle isole Tokara nella prefettura di Kagoshima. Sull’isola di Hinoshima, definita come l’ultima regione inesplorata del Giappone, Igarashi incontra Tonbo, l’unico studente delle scuole medie dell’isola. L’innocente ragazza ha un incredibile talento per il golf! Questo incontro cambierà il destino dei due.

Fonte – Comicbook