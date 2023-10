Kagurabachi: il successo del manga cattura l’attenzione dei dirigenti di Jump

Dopo la pubblicazione del primo capitolo del manga, Kagurabachi sembra essere inarrestabile. Infatti sta conquistando tanti fan capitolo dopo capitolo. La nuova serie di Shonen Jump ha fatto il suo debutto il mese scorso e ha conquistato il fandom con un solo capitolo. E man mano che i nuovi capitoli sono stati pubblicati, un numero sempre più alto di lettori ha iniziato sempre più ad accettare la serie. E ora, sembra che la nuova serie shonen abbia attirato l’attenzione dei dirigenti di Shonen Jump.

Lo scopriamo direttamente grazie a Yuta Momiyama che gestisce Jump+ e Manga Plus per Shueisha. Il servizio ha appena lanciato un nuovo livello di abbonamento che offre ai lettori un migliore accesso alle loro serie preferite. In una nuova lettera riguardante l’aggiornamento, Momiyama ha menzionato il successo di Kagurabachi e ha confermato che ha attirato l’attenzione di molti.

Momiyaka ha spiegato che dopo il recente debutto di Kagurabachi su Weekly Shonen Jump, è diventato un argomento caldo tra i lettori stranieri. In questo modo è diventato molto popolare e quindi chiacchierato.

Proseguendo, l’editore ha affermato che il grande successo di Kagurabachi è solo un assaggio di ciò che accadrà nei manga. Per decenni, le serie più importanti sono state etichettate come successi, dopo essere diventate popolari in Giappone e trasferirsi all’estero. Ora, sembra che la tendenza stia cambiando grazie alle librerie di manga online.

Infatti Momiyaka specifica e sottolinea che non è sempre detto che se una serie ottiene successo in Giappone allora si diffonderà oltreoceano. Come anche se una serie riceve un adattamento anime questo non garantisce che diventerà automaticamente famosa.

Il punto di svolta però sta nel fatto che adesso quando inizia una nuova serie interessante, i lettori di tutto il mondo possono leggerlo nella loro lingua. “Siamo sul punto di realizzare un’era in cui una serie può diventare un’opera popolare in tutto il mondo” dice l’editor.

Ovviamente, Kagurabachi è il miglior caso che attualmente può trasformare le parole di Momiyama in realtà. La serie al momento ha pubblicato tre capitoli e al momento ha scavalcato titoli come Black Clover, Spy x Family e anche Boruto, piazzandosi così al terzo posto. Quindi, tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di leggere la nuova serie shonen, l’ideale sarebbe proprio di tuffarsi in questo mondo il prima possibile.

Fonte – Comicbook