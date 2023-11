Jujutsu Kaisen 242: il manga celebra Yu Yu Hakusho con un easter egg

Il mangaka di Jujutsu Kaisen è, come moltissimi della sua età, fan di diverse serie manga e di mangaka che l’hanno influenzato. Notoriamente è un grande appassionato di Dragon Ball, ma lo stesso vale per Yoshihiro Togashi. E infatti con il presente articolo vogliamo riportare che Akutami ha celebrato Yu Yu Hakusho con un Easter Egg molto particolare nel nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen, facendo riferimento al capitolo finale di Yu Yu Hakusho.

Gege Akutami, ha condiviso il suo amore per Yu Yu Hakusho in passato, al punto da averlo influenzato per la sua serie. Questo è ancora più evidente dopo aver reso omaggio al manga di Togashi ricreando una delle sue scene più famose.

Il manga di Jujutsu Kaisen si sta attualmente facendo strada attraverso uno dei combattimenti più sorprendenti del Culling Game. E al momento Kenjaku sta affrontando Fumihiko Takaba, che è considerato uno dei combattenti più forti del torneo in assoluto per via delle sue stravaganti abilità. Il suo potere gli permette di trasformare in realtà qualunque assurdità umoristica gli venga in mente. Questo ha portato a un nuovo capitolo sicuramente bizzarro, in cui Kenjaku si affida completamente a questa abilità con l’intento di essere più divertente di Takaba per sconfiggerlo. Il tutto si è tradotto in un simpatico omaggio a Yu Yu Hakusho. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 242 di Jujutsu Kaisen vede la lotta di Kenjaku e Takaba sfociare nel caos con situazioni anche comice. Infatti Takaba saltare davanti a un’auto per salvare un gatto. Ed è la stessa cosa che fa’ Yusuke Urameshi per salvare un bambino nel primo capitolo di Yu Hakusho. Questo però è solo l’inizio dei riferimenti, poiché subito dopo i due si ritrovano a giocare in mare e a spruzzarsi acqua addosso. Come si può vedere, siamo di fronte a un shot for shot del capitolo finale di Yu Yu Hakusho in cui Yusuke e Keiko fanno lo stesso.

È anche ciò che Yusuke pensa tra sé e sé nel finale, è un esilarante ringraziamento a Yu Yu Hakusho, che ora celebra il 30° anniversario dal suo debutto ufficiale.

