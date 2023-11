One Piece: l’anime chiude la storia di Carrot nel modo giusto

L’anime di One Piece ha finalmente visto la conclusione del grande scontro tra Rufy e Kaido e adesso l’arco di Wano in generale sta per concludersi. Infatti è arrivato il momento per i Pirati di Cappello di Paglia di lasciare il Paese di Wano.

Combattendo per anni per la libertà del paese chiuso, la tanto attesa sconfitta di Kaido e dei Pirati Bestia si può vedere come agrodolce. Infatti Rufy e la sua ciurma devono ora dire addio a tanti loro amici. L’arco di Wano si è concluso da un po’ nel manga, ma adesso tocca anche all’anime. E con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio più recente ha finalmente chiuso la storia di Carrot nel modo giusto.

L’Arco di Wano non solo ha visto Rufy e i suoi nakama combattere insieme per liberare la nazione oppressa, ma ha anche visto la nascita di diverse alleanze. Tra questi vi era Carrot, uno degli alleati più fidati di Rufy, che ha svolto un ruolo importante collaborando con Yamato nel tentativo di sconfiggere i Pirati Bestia. Nel manga, la partenza di Carrot da Wano è un po’ diversa rispetto alla versione anime. E i fan hanno decisamente apprezzato come la ragazza visone sia riuscita a dire addio a Rufy e ai Cappelli di Paglia.

Il manga ha rivelato che Carrot stava tornando nel Ducato di Mokomo, unendosi a Inuarashi per proteggere il luogo. E questo momento lo si vede anche nell’anime, tuttavia Carrot lo fa mentre dice addio a Rufy, Nami e Chopper. Sebbene non sia escluso che Carrot possa ritornare per l’arco finale, questo momento lo si deve innanzitutto vedere come un modo per dire un affettuoso addio a Rufy.

L’arco di Wano è sicuramente tra i più sorprendenti del manga scritto e disegnato da Oda. E per Rufy ha presentato una vera svolta. Infatti non solo ha risvegliato la vera natura del Frutto del Diavolo con il Gear Fifth, ma è anche diventato uno dei Quattro Imperatori. Molti fan di One Piece si aspettavano che il figlio di Kaido, Yamato, si unisse alla ciurma per l’arco finale, ma alla fine ha deciso di restare a Wano per seguire le orme di Kozuki Oden.

Fonte – Comicbook