Dopo un tasso considerevole di tempo, anche l’anime di One Piece conclude la Saga di Wano, cominciata nel lontano 2019, ponendosi al momento come l’arco narrativo più lungo di tutto il manga creato da Eiichiro Oda. Con l’uscita della puntata 1084 avvenuta lo scorso week end la Toei Animation nel nuovo promo ha confermato che il prossimo episodio, ovvero il 1085 che sarà trasmesso il 26 novembre concluderà la saga di Wano, che come ben sappiamo è stata anche molto importante per la storia generale di One Piece.

“L’ultimo sipario! Rufy e Momonosuke’s Vow” sarà il titolo in questione e chiuderà un cerchio davvero importante per i Mugiwara e anche per il pubblico della serie animata, che ha visto stravolgere per sempre tutti gli equilibri della Grand Line. Ma quanto è cominciata questa saga? L’arco narrativo di Wano è iniziato nel 2019 come accennato, con l’episodio 890, come leggiamo su Comic Book.

Al momento il totale dell’anime di One Piece conta 1084 puntate, con la saga di Wano fissata a 195 episodi, battendo il record di Dressorsa tenuto in precedenza: forse nessuna altra saga durerà così tanto in futuro, anche se mai dire mai. Attualmente il manga sta raccontando gli eventi dell’arco narrativo di “Future Island” e per agganciarci al discorso di prima quest’ultimo è già entrato nel climax conclusivo dopo circa 1 anno.

One Piece: quanto è durata la saga di Wano all’interno dell’anime?

Il 2023 è stato un anno davvero speciale per One Piece e per festeggiare gli ormai 26 anni della pubblicazione del primo capitolo del manga in Giappone la Toei e la Shueisha, insieme a Oda ovviamente hanno deciso di rivelare al pubblico delle parti importanti all’interno della storia di One Piece, senza dimenticare l’annuncio e l’arrivo della prima stagione del live action di successo prodotta da Netflix. Cosa ne pensate della serie? Invece della saga di Wano? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book