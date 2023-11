One Piece: anticipazione e data ufficiale dell’episodio 1084 dell’anime

L’anime di One Piece si avvicina sempre di più alla fine dell’arco di Wano episodio dopo episodio. Infatti ormai lo scontro tra Rufy e Kaido si è concluso e ora la serie inizia a concentrarsi maggiormente sugli eventi che stanno accadendo altrove. Ma le vicende post-Wano hanno visto il ritorno sul piccolo schermo di Shanks. L’Imperatore è pronto a entrare in azione, dopo aver dichiarato l’intenzione di rivendicare il One Piece. Ma con il presente articolo vogliamo riportare la prima anticipazione e la data di uscita ufficiale dell’episodio 1084 dell’anime.

Ormai la serie shonen sta preparando il terreno per la Saga Finale anche nell’anime prodotto da Toei. Quindi questo vuol dire che Rufy e i Cappelli di Paglia sono pronti a lasciare le coste di Wano.

Mentre Rufy e la sua ciurma si preparano a partire ufficialmente, è arrivato il momento di salutare definitivamente tutti quelli che hanno incontrato su Wano. Sono trascorsi quattro anni da quando questa saga ha debuttato sul piccolo schermo. E con l’episodio 1084 i fan avranno modo di guardare un’aggiunta originale che non c’è nel manga. In questo modo Rufy e gli altri avranno la possibilità di stare un po’ di più sull’isola prima di salutarsi definitivamente. Infatti, come si può vedere dal teaser presente in cima al presente articolo, pare che sarà anche un episodio abbastanza emozionante.

L’episodio 1084 di One Piece si intitola “È ora di ripartire – Il Paese di Wa e la ciurma di Cappello di Paglia” e offrirà ai fan una storia non ancora raccontata prima della partenza dei Cappelli di Paglia. Secondo la sinossi ufficiale dell’episodio in questione, Rufy e Otama mangeranno insieme una calda ma triste zuppa di fagioli rossi, proprio perché è tempo di addii. L’episodio 1084 sarà presentato in Giappone il 19 novembre e sarà disponibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Al momento il manga sta proseguendo il suo viaggio in quello che è l’arco narrativo finale. Questo si intitola “arco dell’Isola del Futuro” e ha visto i Cappelli di Paglia approdare sull’isola di Egg Head. Qui hanno scoperto la vera identità di Vegapunk e tante nuove minacce che si abbatteranno nel loro cammino.

Fonte – Comicbook