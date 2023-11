Berserk: il nuovo capitolo rivela il ritorno inaspettato di un personaggio

Berserk rimane uno dei manga seinen più iconici della storia, e per molti fan non ha rivali. La storia di questo manga è segnata dalla tragica scomparse del mangaka Kentaro Miura. Ma, nonostante tutto, la pubblicazione di Berserk è ricominciata grazie agli amici intimi del mangaka. Stiamo parlando del mangaka Kouji Mori e degli animatori dello studio Gaga che, insieme, continuano a raccontare la storia di Guts. Recentemente abbiamo riportato che il manga avrebbe dato il via al nuovo arco narrativo, e infatti in Giappone ha debuttato il 375° capitolo della serie seinen. Questo capitolo, che fa parte dell’arco dell’esilio orientale, mette lo Spadaccino Nero e i suoi amici in gravi difficoltà.

Con il presente articolo vogliamo però riportare che l’imboscata ai danni di Guts da parte delle forze dell’Impero Kushan, ha visto il ritorno di un volto familiare nel manga. Stiamo parlando di Rickert, il membro più giovane della Squadra dei Falchi e l’unico sopravvissuto insieme a Gatsu e Caska. Questo perché non ha partecipato alla missione di salvataggio di Grifis ed è stato risparmiato dall’Eclissi.

L’Eclissi rimane uno dei momenti più brutali nella storia di Berserk. Durante questa fase di Berserk, la Mano Divina aveva offerto a Griffith l’opportunità di diventare un Dio e realizzare i suoi sogni. Ma per farlo doveva sacrificare i suoi amici. Così, la maggior parte della squadra dei falchi venne spazzata via, Guts riuscì a sopravvivere insieme a un soldato, ossia Rickert.

Ora le forze di Kushan che agiscono pericolosamente sulla nave di Guts e lo Spadaccino Nero non è in uno stato mentale ideale per reagire. Al momento, infatti, il protagonista sta soffrendo molto il rapimento di Casca da parte di Griffith. Fortunatamente, Rickert ha rivelato di far parte del gruppo che ha preso in ostaggio Guts. Quindi sembra che il protagonista non affronterà la morte anche se è in catene.

Kouji Mouri e gli artisti dello Studio Gaga hanno preso le redini di Berserk per onorare il loro defunto amico. E recentemente abbiamo riportato alcune dichiarazioni di Mouri, che ha affermato che la serie ha ancora parecchi anni prima del gran finale della serie. Anche se potrebbe essere lontano, la conclusione di Berserk è in preparazione da decenni e i fan potranno leggerla quando sarà tutto pronto.

