One Piece 1099: Oda svela come sono nati i Pacifista di Vegapunk

One Piece nel corso della sua lunga serializzazione ha introdotto un elevato numero di personaggi uno più interessante dell’altro. E nonostante siano passati oltre 20 anni da quando One Piece ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Oda ha ancora diversi aspetti e personaggi di rivelare e da approfondire.

E con debutto del nuovo e ultimo arco narrativo del manga, il famoso mangaka ha dato molto spazio ai personaggi secondari e quindi personaggi con poche informazioni. Uno di questi, che sicuramente nessun fan si aspettava di scoprire così a fondo è Kuma, l’ex schiavo dei Draghi Celesti, ex Membro della Flotta dei Sette e Comandante dell’Esercito Rivoluzionario. Nei capitoli precedenti di One Piece, Oda ha rivelato le origini di questo personaggio e della sua vita.

Nelle sue vene scorre il sangue dei Bucanieri, un’etnia che ha subito la ferocia da parte dei Draghi Celesti che li hanno intrappolati e resi loro schiavi. Kuma riesce a scappare dalla schiavitù in cui era finito, dopo aver incontrato Ivankov e Jinny. Quest’ultimo è un personaggio che ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Kuma. Tuttavia, Jinny diventa contro la sua volontà la moglie di un Drago Celeste e dopo poco tempo torna libera per aver contratto una malattia mortale.

Quando torna a Sorbet, si trova in compagnia di sua figlia Bonney. Così Kuma si prende cura di questa piccola bambina. Ma anche Bonney, come Jinny è affetta dalla stessa malattia. E con il presente articolo vogliamo riportare come sono nati i Pacifista di Vegapunk, collegati con la cura di Bonney.

Il capitolo 1099 ha rivelato che Kuma aveva preso il mare e viaggiato in lungo e in largo per trovare una cura per sua figlia adottiva. Nessuno gli ha mai dato una cura, fino a quando Dragon non gli consiglia di andare da Vegapunk. Così, dopo aver incontrato per la prima volta lo scienziato, i due si stupiscono per il loro aspetto e Kuma gli rivela di essere un Bucaniere. Sorprendentemente, Vegapunk gli dice che Bonney può guarire grazie a delle cellule staminali, ma l’operazione avrebbe avuto un costo elevato.

Quindi gli propone di prendere dei campioni del suo sangue come metodo di pagamento per le cure di Bonney, per realizzare il suo esercito di cloni soldati. Così il progetto di Vegapunk prenderà il nome di Pacifista perché Kuma gli dice di essere un amante della pace.