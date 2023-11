Blue Lock: un nuovo trailer rivela la data di uscita del film

Blue Lock è attualmente il manga shonen incentrato sul calcio più seguito in tutto il mondo. La serie, scritta da Muneyuki Kaneshiro e disegnata da Yusuke Nomura ha riscosso un importante successo al punto da ricevere un adattamento anime. Ma oltre a questo, i fan potranno presto guardare il primo film anime di sempre intitolato Blue Lock – Episode Nagi.

E con il presente articolo vogliamo riportare che il sito web ufficiale di questo film anime ha rivelato un nuovo trailer che svela la data di uscita ufficiale del film. Quindi Blue Lock – Episode Nagi, nonché lo spin-off della serie, debutterà il 19 aprile in Giappone.

Il film vedrà il ritorno del cast e dei doppiatori. L’assistente alla regia dell’anime Shunsuke Ishikawa dirigerà il film presso 8-Bit. Taku Kishimoto, che ha già lavorato per titoli come Haikyu!! e Fruits Basket, si occuperà della supervisione e della scrittura delle sceneggiature della serie. Chiaramente anche il mangaka Kaneshiro sarà coinvolto, e supervisionerà la storia. Nomura è accreditato come disegnatore dei personaggi.

Dato che abbiamo parlato del cast del doppiaggio e dei personaggi, di seguito ne riportiamo un elenco:

Nobunaga Shimazaki nel ruolo di Seishiro Nagi

nel ruolo di Seishiro Nagi Yuma Uchida doppierà Reo Mikage

doppierà Reo Mikage Kazuyuki Okitsu darà la sua voce a Tsurugi

darà la sua voce a Tsurugi Kazuki Ura sarà Yoichi Isagi

sarà Yoichi Isagi Tasuku Kaito nel ruolo di Meguru Bachira

nel ruolo di Meguru Bachira Yūki Ono nel ruolo di Rensuke Kunigami

nel ruolo di Rensuke Kunigami Soma Saito sarà Hyoma Chigiri

sarà Hyoma Chigiri Kouki Uchiyama doppierà Rin Itoshi

doppierà Rin Itoshi Hiroshi Kamiya darà la sua voce a Jinpachi Ego

darà la sua voce a Jinpachi Ego Subaru Kimura interpreterà Ryō Nameoka

Il manga spin-off si concentra su Seishiro Nagi prima che di entrare nella prigione nota come Blue Lock. Al momento è in corso la serie manga principale che segue le vicende del calcio giapponese, reduce da una disastrosa sconfitta ai Mondiali del 2018. Quindi per risollevare le sorti del calcio nipponico e riportarlo ad un alto livello, la Federcalcio giapponese ha l’obiettivo di creare un attaccante affamato di gol e assetato di vittoria, e che possa essere lo strumento decisivo per ribaltare ogni partita. Quindi per farlo riunisce 300 dei migliori giovani giocatori del Giappone più brillanti.

La prima stagione anime di Blue Lock ha debuttato in Giappone l’anno scorso su Crunchyroll e dopo il successo riscosso, è stata confermata una seconda stagione.

Fonte – Anime News Network