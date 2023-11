Fullmetal Alchemist: Brotherhood è uno degli adattamenti animati più apprezzati dal pubblico e dopo anni è ancora in generale l’anime che si consiglia sempre per immergersi in un’avventura singolare, fatta di grandi situazioni e ottimi personaggi. Di recente, come leggiamo su Comic Book è stata diffusa una lista comprensiva dei personaggi delle serie TV più odiati dal pubblico e al sesto posto abbiamo Shou Tucker, una figura molto sfaccettata e complessa presente nell’opera di Arakawa.

Il sondaggio arriva da parte di Ranker, che ha chiesto a 180.000 utenti casuali quali fossero i personaggi che più odiano all’interno di alcune opere televisive e tra i primi 10 appare costui appena citato. Da come potevamo immaginare però, ai primi posti troviamo alcuni di Game of Thrones, una serie colma di figure odiabili e doppiogiochisti dal “sangue cattivo”.

Ramsay Bolton e Joffrey Baratheon sono alle prime due posizioni, mentre il terzo posto è occupato da Skyler White di Breaking Bad. Assurdo pensare di come Tucker sia odiato più di Cersei Lannister, anch’essa un personaggio altamente malvagio presente nell’incredibile mondo della serie HBO tratta dalle opere di George Martin.

According to Ranker, Joffrey Baratheon is the most hated TV character of all time with 178 thousand votes. #GameofThrones 2nd: Ramsay Bolton

7th: Cersei Lannister pic.twitter.com/GAboNkeky7 — westerosies (@westerosies) November 24, 2023

Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Shou Tucker è uno dei personaggi più odiati dal pubblico

Non sorprende però che Tucker sia in questa lista. Lo scienziato fece sparire sua moglie mentre usò sua figlia per condurre degli esperimenti malati: infatti la fuse con un cane. Insomma un personaggio cattivo e disgustoso se ci pensiamo, capace di compiere dei crimini orribili usando la sua famiglia, quindi non ci sorprende il suo nome all’interno di una top 10 del genere.

Susseguono poi dei personaggi de “I Soprano” e anche The Walking Dead, di preciso Lori Grimes, che nonostante gli anni rimane sempre e comunque una delle figure più odiate dal pubblico amante delle serie TV. Voi cosa ne pensate di questa lista?

Fonte Comic Book