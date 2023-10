Nicola Gargiulo 2023-10-19T08:00:49+02:00 Autori: Hiromu Arakawa Casa Editrice: Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 12,00 Brossura bianco e nero Data di pubblicazione: 04/05/2023

Fullmetal Alchemist – 20th Anniversary Book è un volume unico volto a celebrare i 20 anni della famigerata opera di Arakawa, ancora oggi una delle più apprezzate all’interno del panorama dei manga e anime. La serie “Brotherhood” è presente sempre in ogni lista dei migliori anime da iniziare, mentre il manga rimane un “must” per chiunque si approcci al medium.

Il volume in questione contiene davvero tanto materiale per tutti gli appassionati, numerosi extra e segreti di una delle opere nipponiche più importanti di sempre. Probabilmente ci troviamo di fronte uno dei “compendium” più completi e tra commenti, sketch inediti e pareri personali dell’autrice, gli appassionati entrano di netto nel mondo di FMA e all’interno della mente di Arakawa.

Oltre questi contenuti aggiuntivi, la maggior parte Fullmetal Alchemist – 20th Anniversary Book è colmo di storie alternative ambientate nella timeline principale, mentre altre provengono da alcuni booklet distribuiti in Giappone quando ci sono stati nelle sale cinematografiche dei lungometraggi animati o anche i live action, senza dimenticare i videogiochi.

Fullmetal Alchemist – 20th Anniversary Book: RECENSIONE

L’edizione della Planet Manga è ottima anche per quanto riguarda il formato e proprio per questo ci si può godere al meglio dei contenuti aggiuntivi. Leggere altre storie immergendoci nel mondo di FMA fa un certo effetto, specie se andiamo a scoprire alcuni dettagli su personaggi e vicende rimasti occultati in passato, grazie a dei racconti dolci e visivamente profondi.

A livello di quantità questo volume è molto prestante mentre dal lato tecnico alla fine rimane fedele a quanto visto con l’opera originale. Anche se sono storie interessanti volte ad ampliare il grande mondo di FMA, ovviamente non sono all’altezza della storia principale e alcune volte si nota quella sensazione “di riempitivo”, anche se alcuni di quei racconti sono sempre interessanti.

Per concludere questo Anniversary Book è tutto quello che ogni fan vorrebbe e di certo non deve mancare nella propria collezione. Un arricchimento pieno di extra e retroscena delle varie produzioni del franchise alquanto interessanti e per questo una possibilità deve essere data a questo volume colmo di extra e storie mai uscite fuori dal Giappone.