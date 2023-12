One Piece – Netflix: Mackenyu anticipa grandi novità su Zoro

One Piece ha conquistato il mondo quando ha debuttato con la prima stagione dell’adattamento live-action su Netflix. Il successo riscosso ha stupito tutti, visti i trascorsi dei live-action in generale, ma questo ha portato subito alla conferma di una seconda stagione. E con il presente articolo vogliamo riportare che uno degli attori della serie sta anticipando grandi novità per un personaggio in particolare, ossia Zoro. Quindi l’attore in questione è Mackenyu.

Dopo la fine degli scioperi WGA e SAG-AFTRA, la produzione della seconda stagione di One Piece è ora in pieno svolgimento mentre il team dietro la serie si prepara per ciò che è in arrivo per la seconda stagione.

Considerando alcuni degli archi e dei personaggi del manga che potrebbero potenzialmente essere adattati nella prossima stagione, Mackenyu ha anticipato che ci sarà tanta azione in arrivo per Zoro. L’attore che interpreta lo spadaccino dei Cappelli di Paglia ha anticipato di aspettarsi molto di più nella seconda stagione, comprese migliori scene di combattimento e d’azione di Zoro.

Al momento non ci sono informazioni circa quali storie, personaggi o combattimenti vedremo nei nuovi episodi. Ma la seconda stagione di One Piece è ora in lavorazione. Netflix non ha ancora rivelato una data o una finestra di uscita per la seconda stagione del live-action, ma possiamo confermare che Eiichiro Oda stesso ha anticipato che Chopper sarà una delle new entry.

Netflix ha adattato i momenti più importati della saga dell’East Blue del manga. E il tutto è racchiuso in 8 episodi, che presentano i primi cinque membri della ciurma di Rufy compreso il capitano interpretato ad Inaki Godoi. Il live-action è basato sulla serie manga più venduta nella storia del Giappone, scritta da Eiichiro Oda. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero assetato di avventure e il suo obiettivo è trovare il leggendario tesoro per diventare il re dei pirati. Ma prima di questo dovrà reclutare un equipaggio che lo segue e anche una nave. Solo in questo modo il suo viaggio potrà iniziare e misurarsi contro altri pirati pericolosi e ambiziosi.

Fonte – Comicbook