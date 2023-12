Jujutsu Kaisen all’interno dell’anime sta adattando l’arco dell’incidente di Shibuya e i lettori del manga sanno benissimo cosa significa a livello narrativo. Infatti, così come abbiamo visto nelle ultime puntate, Yuji sta vivendo dei momenti davvero strazianti durante questa longeva e profonda notta di Halloween, visto che sta vedendo molti dei suoi alleati morire sotto i colpi della potenti Maledizioni che affollano il quartiere speciale di Tokyo, successivamente alla prigionia di Gojo.

La mancanza dello stregone supremo in questa fase della storia si è sentita e oltre le difficoltà di Itadori, abbiamo visto soccombere molti bravi guerrieri, come Kento Nanami e Nobara di recente. I due hanno dimostrato di essere degli stregoni di altissima fattura, ma purtroppo la forza delle Maledizioni era troppo elevata persino per loro. Jogo (ucciso poi da Sukuna), dopo aver messo in difficoltà Kento, ha lasciato finire il lavoro a Mahito, che ha distrutto la vita di Nanami come se non valesse nulla: questa accade nella puntata 18.

Verso la conclusione della suddetta compare Nobara Kugisaki, che ha continuato la sua lotta contro Mahito nell’episodio 19, lasciandoci le “penne” in una maniera brutale. In due puntate attaccate il pubblico ha dovuto sopportare la morte di due stregoni importanti nonché due personalità davvero carismatiche e in calce, come leggiamo su Comic Book, il pubblico ha avuto il cuore spezzato, ecco le loro reazioni di seguito.

Jujutsu Kaisen: ecco le reazioni del pubblico a una morte importante

"I've had a pretty good life" Nobara 😭💔 pic.twitter.com/yfLo2gjHYK — Jujutsu Kaisen (@JJKcontents) November 30, 2023

“I’ve had a pretty good life” cita questo utente, postando un video completo della morte (al momento presunta ndr) di Nobara. Alcuni hanno invece accettato la perdita, elogiando ancora una volta MAPPA per aver reso un grande tributo all’ultima battaglia di Nobara, ovviamente come quella di Nanami un momento importante all’interno del manga. Voi cosa ne pensate? La ragazza se n’è andata definitivamente? O potrebbe tornare in qualche modo, magari come recipiente?

#JujutsuKaisen #呪術廻戦 THE LAST FIGHT OF NOBARA IS SO GOOD!! THANK YOU MAPPA AND JJK TEAM FOR MAKE NOBARA SO PERFECT 🧡 pic.twitter.com/j54KKFmCK2 — Khalid (@Rm_5aled) December 1, 2023

THE PAIN AND PANIC IN YUJI'S VOICE AS HE SCREAMED NOBARA'S NAME I FEEL SO SICK pic.twitter.com/XQ2pW0uS4u — jjk imagines (@jujufalse) November 30, 2023

