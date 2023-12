Jujutsu Kaisen ha delle animazioni spettacolari ma da come abbiamo appreso la situazione lavorativa degli animatori non è delle migliori. MAPPA infatti non gode di un ottima fama in merito, e le ultime vicende collegate alla questione hanno acceso un dibattito consistente sui social e di recente anche il doppiatore inglese di Gojo si è esposto sulla questione, così come leggiamo su Comic Book.

Kaiji Von Tang è un doppiatore di rilievo nel panorama anime e oltre lo stregone supremo ha prestato la sua voce in serie importanti come Boruto: Naruto Next Generations, Mashle: Magic And Muscles, Vinland Saga, The Seven Deadly Sins, Lupin The 3rd e Demon Slayer, giusto per dirne alcuni. Come se non bastasse ha preso parte a ruoli importanti anche all’interno di opere videoludiche come Pokemon: Detective Pikachu, Yakuza: Like a Dragon, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Star Ocean.

Il doppiatore ha elogiato gli animatori dell’arco di Shibuya, avvertendo MAPPA di trattarli bene, dandogli il giusto valore, visto il loro grande lavoro per quanto riguarda una delle saghe più rilevanti del manga di Gege Akutami. Kaiji Von Tang ha dichiarato quando segue: “Nonostante gli orribili ritmi di lavoro, gli animatori MAPPA hanno creato un altro capolavoro con la puntata uscita questa settimana. In più penso di parlare a nome di tutti: MAPPA trattate bene i vostri animatori e donategli dei ritmi di lavoro umani e sostenibili”.

Jujutsu Kaisen: il doppiatore inglese di Gojo si espone sulle ultime controversie su MAPPA

Nonostante le controversi e i commenti di animatori anonimi che hanno discusso delle condizioni precarie di lavoro, MAPPA non si è esposta ancora sulla questione e molto probabilmente non lo farà a breve. Recentemente è stata anche diffusa una notizia riguardante il silenzio dei lavoratori MAPPA sulla questione, a quanto pare forzati a non parlare e diffondere notizie sulle loro condizioni di lavoro.

Fonte Comic Book