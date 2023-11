Jujutsu Kaisen ha trasmesso in Giappone la puntata 18 di questa seconda stagione, che come ben sapete sta adattando in maniera animata l’arco narrativo inerente all’incidente di Shibuya, che ha messo alla prova gli allievi e alleati di Gojo fortemente, visto che hanno dovuto affrontare delle minacce quasi insormontabili. Infatti molti stregoni hanno subito delle ferite incisive, mentre alcuni hanno anche perso la vita, come ad esempio Keno Nanami, deceduto per mano di Mahito.

Questo evento ha sconvolto i fan, e come leggiamo su Comic Book è stato “eretto” un Memorial dedicato al personaggio appena citato. Come anticipato Nanami è morto successivamente a un incontro con Mahito, anche se Kento aveva subito già delle ferite consistenti nello scontro antecedente. In merito a questo evento i fan hanno voluto ricordare lo stregone, registrando su Google un Nanami Kento Memorial nella città di Teluk.

Con oltre 100 recensioni online, tale Memorial costiero rappresenta il tipo di spiaggia su cui Nanami sognava di leggere. Quindi, ovviamente, il posto è diventato una meta turistica locale per i fan dell’anime di Jujutsu Kaisen. Vedendo questo post virale, il team di Malaysia Airlines ha deciso di pubblicare un post in merito.



Malaysia Airlines refers to Nanami Kento pic.twitter.com/nX8GMskBUz — Jujutsu Kaisen (@JJKPerfectShots) November 27, 2023

Citando la frase di Nanami su Kuantan, la Malaysia Airlines ha utilizzato la dipartita dello stregone come una sorta di approvazione turistica. “Proprio come Kento Nanami desiderava”, si legge nel post. “Dai sogni degli anime alle scene di vita reale, esplora questa destinazione balneare con noi! Immergiti nel fascino di Kuantan.” Parole davvero commoventi, che mettono al centro il sacrificio, l’eredità e anche il sogno del personaggio.



La puntata 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha messo al centro tantissime dinamiche per i protagonisti, senza dimenticare anche il ritorno di Nobara: cosa succederà contro Mahito? Non ci resta che scoprirlo giovedì come sempre su Crunchyroll.

Fonte Comic Book