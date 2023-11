Jujutsu Kaisen 2×18: Nobara torna in azione in un pericoloso Cliffhanger

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per raggiungere i momenti finali episodio dopo episodio dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. E con il presente articolo vogliamo riportare che il cliffhanger dell’episodio 18 dell’anime sta preparando il grande ritorno di Nobara Kugisaki pronta ad affrontare Mahito. Nobara è uno dei personaggi chiave che i fan hanno amato vedere in azione nell’anime di Jujutsu Kaisen. Tuttavia nella seconda stagione non ha ricevuto molto spazio a differenza di Yuji Itadori e Megumi Fushiguro. Ma poiché ciascuno de stregoni ha affrontato potenti avversari durante questa stagione, è giunto il momento che Nobara torni sotto i riflettori.

Questa seconda stagione ha rivelato alcuni combattimenti piuttosto importanti, che hanno visto la morte di importanti personaggi. Ma i combattimenti non sono ancora finiti, poiché ora è il momento degli scontri contro Mahito. L’episodio 18 ha visto Yuji affrontarlo nella metropolitana sotterranea, ma Mahito si era diviso in più copie. Ma mentre l’episodio 18 volge al termine, Nobara finisce per incrociare Mahito e lo sfida a combattere coraggiosamente.

L’episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen vede Mahito spiegare che si è diviso in due copie, con uno di loro che inizia a combattere contro Yuji. Era il suo piano di riserva nel caso fosse successo qualcosa. E quindi Nobara non si tira indietro e inizia ad affrontarlo con coraggio. Nei momenti iniziale dell’arco dell’incidente di Shibuya, Nobara era impegnata, insieme ad altri stregoni tenuti all’esterno, a eliminare il più possibile ogni minaccia. I momenti conclusivi dell’episodio 18 la vedono ora attaccare immediatamente Mahito quando capisce che si tratta della maledizione di grado speciale che sta inseguendo Yuji.

Nobara riesce a sferrare il primo colpo, ma Mahito non ci presta attenzione poiché ha intenzione di distruggere Nobara di fronte a Yuji per spezzargli il suo spirito poco dopo che la sua altra copia aveva eliminato Kento Nanami. Mahito è probabilmente molto più forte di Nobara, quindi questa sarà sicuramente una lotta che susciterà molta ansia e preoccupazione in tutti i fan di Jujutsu Kaisen nel prossimo episodio.

