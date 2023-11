Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate di sempre e quest’anno la seconda stagione dell’anime era sicuramente tra le più attese. Non ci sono dubbi sul fatto che qualitativamente, si tratta di uno degli adattamenti anime più incredibili mai visti. Questo è tutto merito degli abili animatori dello studio di animazione MAPPA. Ma se l’anime che adatta il manga scritto e disegnato da Gege Akutami è così seguito è anche per l’interpretazione dei doppiatori.

Dagli eroi ai villain, i protagonisti di Jujutsu Kaisen presentano una caratterizzazione di alto livello grazie agli attori che li doppiano. Al momento la seconda stagione dell’anime si trova nei momenti più caldi dell’arco dell’incidente di Shibuya. L’episodio 17 infatti ha visto Sukuna in azione, con il Re delle Maledizioni che ha combattuto contro lo Shikigami evocato da Megumi. In questa fase dell’anime, Sukuna ha dato prova del suo potere strabordante.

Sukuna aveva preso il controllo del corpo di Yuji dopo che il protagonista aveva perso contro Choso. Ma alla fine dell’episodio Sukuna cede nuovamente il controllo a Yuji, che si ritrova davanti a uno spettacolo terrificante. La sua reazione è completamente shockante e l’attore Enoki Junya ha dato il massimo nell’interpretazione del crollo psicologico di Yuji. Con il presente articolo vogliamo riportare proprio il video che lo vede in scena.

THANK YOU ENOKI JUNYA 🙏 pic.twitter.com/34hqpjibWD — Jujutsu Kaisen (@JJKcontents) November 18, 2023

Come si può vedere lo staff dell’anime ha filmato uno speciale dietro le quinte per la seconda stagione direttamente dalla cabina di registrazione. In una delle clip, si vede Junya registrare in ginocchio per interpretare al meglio l’assoluta agonia di Yuji. Una volta che l’anime ha mandato in onda la scena del crollo di Yuji, i fan sono rimasti senza fiato.

Non si può negare quanto sia impressionante la performance di Junya. Recitare è un compito difficile e i doppiatori sono costretti a usare la loro immaginazione in modi che gli attori teatrali o cinematografici non fanno. Junya si è dovuto immedesimare in Yuji dopo il massacro che Sukuna ha provocato a Shibuya. E a giudicare dal risultato, l’attore ha centrato la sua interpretazione.

Fonte – Comicbook