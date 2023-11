Entra – Will McPhail | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-11-27T07:00:29+01:00 Un graphic novel di raro spessore stilistico. Un viaggio narrativo e introspettivo di un giovane nella quotidianità metropolitana. Consigliato a tutto coloro che amano l’introspezione e l’approfondimento delle percezioni riguardo ciò che ci circonda. Testi: Will McPhail Disegni: Will McPhail Traduzione: Francesco Pacifico Casa Editrice: Tunué Genere: Introspettivo Fascia di età: dai 14 anni Pagine: 272 pp. Formato: 24,7×17,4 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2023 Prezzo: 24 €

La condizione umana ci porta a vivere delle esperienze molto diverse gli uni dagli altri. Ognuno vive le vicende umane in maniera diversa. Soprattutto si relaziona con il prossimo in maniera molto soggettiva. In Entra il giovane protagonista attraversa un periodo particolare della sua esistenza e lo affronta in maniera del tutto personale. Questo graphic novel è scritto e disegnato da Will McPhail, tradotto da Francesco Pacifico e pubblicato da Tunué nel maggio 2023. Il titolo originale, in inglese è uscito per Hachette Collections nel maggio 2021 con il nome di In.

Il protagonista di questa storia si chiama Nick e lo troviamo immerso nella sua vita di giovane illustratore. Durante le sue giornata incontra diversi personaggi, dal barista in fondo alla strada, alla sua famiglia, composta dalla madre e dalla sorella con il figlio, e un’oncologa con cui intreccia una relazione. Durante questi diversi incontri, il protagonista si liberara dalla sensazione che alla base dei rapporti umani ci siano delle regole nascoste di cui lui non è a conoscenza. Così inizia a smettere di simulare e vivere in superficie e inizia ad interagire e parlare delle cose che gli interessano realmente. In quel momento il mondo delle persone che incontra gli si rivela in tutta la sua complessità e varietà.

L’autore di questo graphic novel, Will McPhail, è un collaboratore assiduo del New Yorker dal 2014. Per la testata disegna vignette, sketch e pezzi comici. I suoi lavori sono stati pubblicati anche in Private Eye e sul New Statesman. Grazie a questo graphic novel, il suo primo, nel 2022 vince il Betty Task Prize ed era inoltre in nomination agli Eisner Award 2022 come miglior inedito.

Will McPhail in questo graphic novel è autore di testi e dei disegni. In questo modo è riuscito a realizzare alla perfezione un protagonista profondo, complesso e che fa della riflessione attenta di ogni dettaglio, la sua principale caratteristica. Gli altri personaggi che lo circondano, diventano quindi sia uno specchio in cui si guarda, ma anche una finestra sul mondo esteriore, oltre che interiore. L’andamento narrativo delle sue vicissitudini, è in crescendo. Un crescendo di consapevolezza, di complessità e di accadimenti che lo portano ad una nuova visione che ha di sé stesso. All’inizio infatti Nick è un giovane illustratore che, come molti altri Millennial, sembra non riuscire a instaurare legami con chi lo circonda. Durante la storia però questa sua difficoltà relazionale viene superata e lui si ritrova coinvolto nelle vicende delle persone della sua vita, tra gioie e dolori.

Dal punto di vista dei disegni, questo graphic novel è quasi sempre in bianco e nero. Ma vi sono anche diverse parti completamente illustrate a colori. Questo accade quando Nick entra nel suo mondo parallelo. Dal punto di vista del confezionamento, Tunué pubblica un altro capolavoro, come già abbiamo constatato in passato con altri pregevoli prodotti come ad esempio Dove c’è più luce di Sualzo.

Conclusione – Entra

Entra è un graphic novel di grande spessore, sia dal punto di vista narrativo che emotivo. Si tratta di un viaggio commovente e delicato nella vita di un ragazzo, nelle sue riflessioni e vicende quotidiane. Pagina dopo pagina il protagonista Nick scopre la valenza e l’importanza dei rapporti umani. Come relazionarsi con gli altri e la voglia, in totale sincerità, di aprirsi coraggiosamente all’altro e condividere le proprie emozioni. Attraverso questo suo percorso di autoconsapevolezza e autenticità, il mondo che lo circonda gli si rivela ricco di sfumature e varietà. Si troverà quindi di fronte una strada piena di incontri preziosi ed esperienza altamente formative.

In conclusione Entra è senza dubbio un’opera di una potenza difficilmente quantificabile. La struttura narrativa si dipana in una strada in cui non ci è dato sapere dove andrà a finire. Si inerpica in voli pindarici, finisce in vicoli ciechi, scava nei bassifondi della psiche ma ne esce in qualche modo sempre con una trovata geniale e spiazzante. Sin dalle prime vignette ci si rende conto di avere a che fare con graphic novel di un altro livello. Un viaggio nella psiche umana attraverso la stratificazione del sensibile. Si entra, è proprio il caso di dirlo, in una dimensione che accomuna tutte le persone riflessive e che si pongono mille domande sull’esistenza. Forse la risposta a queste domande non si trova in questo libro, ma di sicuro, il modo in cui le pone è senza dubbio interessante.